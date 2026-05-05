박은영, 쌍둥이 언니와 화보…“여기가 달라” 구분법도 공개

사진=박은영 인스타그램 캡처

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Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 박은영과 쌍둥이 언니를 구분하는 결정적 방법은? 턱 밑 점 목소리

‘중식 여신’ 박은영 셰프가 자신과 똑 닮은 일란성 쌍둥이 언니와 함께한 화보를 공개했다.박은영은 지난 4일 자신의 인스타그램에 “With 자매님”이라는 짧은 글과 함께 여러 장의 화보 사진을 게재했다. 공개된 사진 속에서 두 사람은 나란히 앉아 미소를 짓거나 서로 등을 맞댄 채 포즈를 취하며 자매애를 과시했다.157cm의 아담한 체구와 웨이브 헤어스타일, 판박이 이목구비까지 두 사람은 언뜻 보아서는 누가 누구인지 분간하기 힘들 정도의 싱크로율을 선보였다.최근 MBC ‘전지적 참견 시점’에 출연한 박은영은 단 4분 차이로 태어난 일란성 쌍둥이 언니를 공개하며 목소리와 말투까지 비슷해 겪었던 다양한 에피소드를 전했다.그는 “요즘 언니가 내 행세를 하고 다닌다는 소문이 있다”고 농담을 던졌고 이에 언니는 “아니라고 해도 잘 안 믿는다. 사진을 안 찍어주면 나중에 네가 욕먹을까 봐 대신 찍어준 적도 있다”고 밝혀 현장을 웃음바다로 만들었다.닮아도 너무 닮은 두 사람을 구분하는 결정적인 방법은 의외로 간단하다. 박은영은 “턱 밑 점”을 구분법으로 꼽았다. 박은영은 턱 아래에 작은 점이 있지만 언니는 점이 없어 이를 기준으로 두 사람을 식별할 수 있다.한편 박은영은 과거 중식의 대가 여경래 셰프의 수제자로 이름을 알리기 시작해 화려한 칼질과 섬세한 요리 실력으로 주목받았다. 특히 2024년 넷플릭스 요리 경연 프로그램 ‘흑백요리사’에 출연해 쟁쟁한 고수들 사이에서 그간 갈고닦은 요리 실력을 보여주며 대중적인 스타덤에 올랐다. 최근에는 실력과 미모뿐 아니라 뛰어난 예능감으로도 팬들에게 사랑을 받고 있다.그 이달 결혼식을 앞두고 있다. 예비 신랑은 의사로 알려졌다.강경민 기자