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각자 이혼·별거 후 ‘열애’…여가수 ♥ 정치인 데이트 포착

입력 :2026-05-05 17:19:09
수정 :2026-05-05 17:19:09
케이티 페리 인스타그램
케이티 페리 인스타그램


케이티 페리 인스타그램
케이티 페리 인스타그램


팝스타 케이티 페리와 쥐스탱 트뤼도 전 캐나다 총리가 함께 있는 모습이 공개되며 관심을 모으고 있다.

케이티 페리는 지난 2일(현지시간) 자신의 인스타그램에 사진과 영상을 게재했다. 공개된 게시물에는 바닷가를 배경으로 트뤼도와 나란히 서 있는 모습과, 어깨에 머리를 기대고 미소 짓는 장면 등이 담겼다.

이 밖에도 두 사람의 사진이 부착된 소품과 여행 중 촬영된 일상 장면들이 함께 공개되며 눈길을 끌었다.

두 사람은 지난해 7월 캐나다 몬트리올에서 함께 있는 모습이 포착되며 열애설에 휩싸였다. 이후 공개 석상과 소셜미디어 등을 통해 함께 있는 모습이 이어지면서 관계에 대한 관심이 지속되고 있다.

다만 양측은 현재까지 열애 여부에 대해 공식 입장을 밝히지 않았다.

한편 케이티 페리는 배우 올랜도 블룸과의 사이에서 딸을 두고 있으며, 트뤼도는 별거 중인 배우자와 사이에서 세 자녀를 두고 있다.

온라인뉴스부
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