기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

충주맨 후임 “김선태, 매일 ‘100만’ 닦달…나도 퇴사할 것”

입력 :2026-05-06 14:55:00
수정 :2026-05-06 14:55:00
충주시 유튜브를 운영하는 최지호 주무관. 유튜브 채널 ‘충주시’ 캡처
충주시 유튜브를 운영하는 최지호 주무관. 유튜브 채널 ‘충주시’ 캡처


충주시 공식 유튜브 채널을 운영하는 최지호 주무관이 전임자인 ‘충주맨’ 김선태의 퇴사 당시 느꼈던 당혹감과 현재의 심경을 가감 없이 드러내 눈길을 끈다.

지난 5일 유튜브 채널 ‘충주시’에 공개된 영상에서 최 주무관은 ‘겸손걸’이라는 별칭과 어긋나는 누운 자세로 등장해 시청자들에게 큰 웃음을 안겼다.

김선태의 퇴직 소식 이후 75만명대까지 떨어졌던 구독자 수는 최 주무관 체제에서 ‘추노’ 패러디 등 독창적인 콘텐츠를 선보인 끝에 3개월 만에 다시 80만명 선을 회복했다.

최 주무관은 질의응답을 통해 김선태의 퇴사를 예견했었다고 밝혔다. 그는 “올 것이 왔다는 기분이었다. 평소 인수인계를 너무 성실히 해주고 운영을 믿고 맡기는 느낌이라 수상했다”며 “드디어 재앙이 왔다 싶었다”고 회상했다.

이어 “매일 100만 (구독자) 언제 되느냐고 닦달을 계속했다”고도 말했다.

전업 크리에이터로 변신한 김선태의 막대한 수익에 대해서도 솔직한 견해를 내비쳤다. 최 주무관은 “함께 편집하던 영상이 이제는 수천만원에서 수억원의 수입이 됐다”고 농담을 던지면서도 “워낙 어나더 레벨이라 딱히 부럽지는 않다. 팀장님만의 고충이 있을 테니 응원하는 마음뿐”이라고 덧붙였다.

충주시 유튜브를 운영하는 최지호 주무관. 유튜브 채널 ‘충주시’ 캡처
충주시 유튜브를 운영하는 최지호 주무관. 유튜브 채널 ‘충주시’ 캡처


그는 “유튜버에 대한 꿈이나 의원면직에 대한 꿈은 전혀 없다”면서도 “만약에 구독자 100만명이 된다면 다 그건 구독자분들의 뜻이니 팀장님 따라 의원면직하도록 하겠다”고 선언해 눈길을 끌었다.

이어 최근 만난 김선태의 근황에 대해 “얼굴에 윤기가 나더라. 역시 바깥 물이 좋고 행복해 보여 다행”이라고 전했다.

한편 충주시 홍보의 혁신을 이끌었던 김선태는 지난 2월 공직을 떠난 뒤 개인 채널을 통해 제2의 전성기를 누리고 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
김선태 퇴직 후 충주시 구독자는 3개월 만에 몇 만명선을 회복했는가?
인기기사
빌리 츠키, ‘카리스마 여신’
‘세기의 콘서트’ 레드카펫 빛낸 스타들
‘멧 갈라’ 참석한 카리나
각자 이혼·별거 후 ‘열애’…여가수 ♥ 정치인 데이트 포착

각자 이혼·별거 후 ‘열애’…여가수 ♥ 정치인 데이트 포착
‘차범근 며느리’ 한채아, 폐차 수준 교통사고…당시 상황보니

‘차범근 며느리’ 한채아, 폐차 수준 교통사고…당시 상황보니
황재균, 은퇴하더니… “올해 수입 0원, 주식 마이너스 30% 있어”

황재균, 은퇴하더니… “올해 수입 0원, 주식 마이너스 30% 있어”
결혼 사실 안 알렸다가…사례금에 3배 위약금 ‘폭탄’

결혼 사실 안 알렸다가…사례금에 3배 위약금 ‘폭탄’
“쯔양 덕에 매출 역주행” 활짝 웃은 ‘이 기업’…쯔양 만나더니 ‘깜짝’ 근황

“쯔양 덕에 매출 역주행” 활짝 웃은 ‘이 기업’…쯔양 만나더니 ‘깜짝’ 근황
매일 ‘만보’ 걸었는데…“그게 오히려 문제였습니다” 50대 경고

매일 ‘만보’ 걸었는데…“그게 오히려 문제였습니다” 50대 경고
“수시로 집 드나드는 시모 신고 가능할까요?” 이혼 앞둔 며느리 하소연

“수시로 집 드나드는 시모 신고 가능할까요?” 이혼 앞둔 며느리 하소연
“회사 단톡방에 축의금 누가 얼마 냈는지 다 공개…원래 이런가요?”

“회사 단톡방에 축의금 누가 얼마 냈는지 다 공개…원래 이런가요?”
‘명품매장 룩’ 이어 “최고의 소개팅 룩”…SK하이닉스 옷, 4만원에 중고거래 나왔다

‘명품매장 룩’ 이어 “최고의 소개팅 룩”…SK하이닉스 옷, 4만원에 중고거래 나왔다
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘수십억 자산’ 전원주 “식당 휴지로 코 닦아…집 청소까지”

    ‘수십억 자산’ 전원주 “식당 휴지로 코 닦아…집 청소까지”

  2. 김고은, 얼굴 가리고 ‘이 배우’와 한강 데이트…‘하트’까지

    김고은, 얼굴 가리고 ‘이 배우’와 한강 데이트…‘하트’까지

  3. “서로 허벅지 꼬집어가며 촬영”…유명 아이돌 ‘충격 고백’ 무슨 일

    “서로 허벅지 꼬집어가며 촬영”…유명 아이돌 ‘충격 고백’ 무슨 일

  4. ‘경도인지장애’ 원로배우 전원주, 가족들에 유언 남겼다

    ‘경도인지장애’ 원로배우 전원주, 가족들에 유언 남겼다

  5. 한동안 뜸하더니… 37세 에릭남, 신체마비·공황장애 충격 고백 근황

    한동안 뜸하더니… 37세 에릭남, 신체마비·공황장애 충격 고백 근황
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘세기의 콘서트’ 레드카펫 빛낸 스타들

‘세기의 콘서트’ 레드카펫 빛낸 스타들

영화배우, 성악가 등 스타들이 5일(현지시간) 미국 뉴욕의 월도프 아스토리아에서 열린 카네기 홀 세기의 콘서트 50주년 기념 만찬에 참
‘빌보드 우먼 인 뮤직’ 베스트 드레서는?

‘빌보드 우먼 인 뮤직’ 베스트 드레서는?

가수, 영화배우 등 스타들이 29일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 할리우드 팔라듐에서 열린 ‘2026 빌보드 우먼 인 뮤직