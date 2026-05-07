기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

[포토] 블랙핑크 리사, 멧 갈라 애프터 파티룩 공개

입력 :2026-05-07 09:49:57
수정 :2026-05-07 10:30:02
사진=리사 SNS 캡처
사진=리사 SNS 캡처


블랙핑크 리사가 멧 갈라(Met Gala)의 여운을 화끈한 애프터 파티 룩으로 이어갔다.

사진=리사 SNS 캡처
사진=리사 SNS 캡처


리사는 지난 6일 자신의 SNS에 “The party starts after Metnight”이라는 글과 함께 축제의 밤을 즐기는 사진을 공개했다.

사진=리사 SNS 캡처
사진=리사 SNS 캡처


사진=리사 SNS 캡처
사진=리사 SNS 캡처


사진 속 그는 본 행사에서의 우아함을 잠시 내려놓고, 호텔 복도를 배경으로 강렬한 화이트 슈트 세트업을 선보였다.

사진=리사 SNS 캡처
사진=리사 SNS 캡처


특히 시선을 강탈한 것은 리사의 완벽한 피지컬이었다. 브라탑 위로 살짝 걸친 재킷 사이로 탄탄한 11자 복근이 가감 없이 드러났으며, 화려한 퍼 장식과 다이아몬드 네크리스가 럭셔리함을 더했다.

이에 팬들은 “역시 리사만 소화할 수 있는 힙한 럭셔리”, “본 행사보다 애프터 파티 룩이 더 짜릿하다”며 열광적인 반응을 보였다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
리사가 멧 갈라 애프터 파티에서 착용한 의상은?
인기기사
빌리 츠키, ‘카리스마 여신’
‘세기의 콘서트’ 레드카펫 빛낸 스타들
‘멧 갈라’ 참석한 카리나
충주맨 후임 “김선태, 매일 ‘100만’ 닦달…나도 퇴사할 것”

충주맨 후임 “김선태, 매일 ‘100만’ 닦달…나도 퇴사할 것”
“의료진이 입원실서 초등생 환자 성폭력” 충격…‘이 나라’ 충격 실태

“의료진이 입원실서 초등생 환자 성폭력” 충격…‘이 나라’ 충격 실태
매일 ‘만보’ 걸었는데…“그게 오히려 문제였습니다” 50대 경고

매일 ‘만보’ 걸었는데…“그게 오히려 문제였습니다” 50대 경고
3살 딸 세탁기에 넣고 돌리고 소주 먹인 계부… 1심 집유→2심 실형

3살 딸 세탁기에 넣고 돌리고 소주 먹인 계부… 1심 집유→2심 실형
김고은 ♥남편 결혼사진 공개…턱시도 입은 훈훈한 男 누구?

김고은 ♥남편 결혼사진 공개…턱시도 입은 훈훈한 男 누구?
“냄새 그대로 보존” 여고생 신던 ‘꼬질꼬질’ 실내화, 46만원에 팔려…日 “성적 대상화”

“냄새 그대로 보존” 여고생 신던 ‘꼬질꼬질’ 실내화, 46만원에 팔려…日 “성적 대상화”
“연기 휩싸인 그라운드”…프로야구 롯데-kt전, 분리수거장 화재로 경기 중단

“연기 휩싸인 그라운드”…프로야구 롯데-kt전, 분리수거장 화재로 경기 중단
“난 남성도 여성도 아니다”…샘 스미스, ‘3년 열애’ 동성 연인과 약혼 소식

“난 남성도 여성도 아니다”…샘 스미스, ‘3년 열애’ 동성 연인과 약혼 소식
“탕수육 조금 덜고 크림새우 서비스 주세요” 당당 요구…도 넘은 ‘별점 갑질’

“탕수육 조금 덜고 크림새우 서비스 주세요” 당당 요구…도 넘은 ‘별점 갑질’
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘차범근 며느리’ 한채아, 폐차 수준 교통사고…당시 상황보니

    ‘차범근 며느리’ 한채아, 폐차 수준 교통사고…당시 상황보니

  2. 김고은, 얼굴 가리고 ‘이 배우’와 한강 데이트…‘하트’까지

    김고은, 얼굴 가리고 ‘이 배우’와 한강 데이트…‘하트’까지

  3. “서로 허벅지 꼬집어가며 촬영”…유명 아이돌 ‘충격 고백’ 무슨 일

    “서로 허벅지 꼬집어가며 촬영”…유명 아이돌 ‘충격 고백’ 무슨 일

  4. ‘경도인지장애’ 원로배우 전원주, 가족들에 유언 남겼다

    ‘경도인지장애’ 원로배우 전원주, 가족들에 유언 남겼다

  5. 한동안 뜸하더니… 37세 에릭남, 신체마비·공황장애 충격 고백 근황

    한동안 뜸하더니… 37세 에릭남, 신체마비·공황장애 충격 고백 근황
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘세기의 콘서트’ 레드카펫 빛낸 스타들

‘세기의 콘서트’ 레드카펫 빛낸 스타들

영화배우, 성악가 등 스타들이 5일(현지시간) 미국 뉴욕의 월도프 아스토리아에서 열린 카네기 홀 세기의 콘서트 50주년 기념 만찬에 참
‘빌보드 우먼 인 뮤직’ 베스트 드레서는?

‘빌보드 우먼 인 뮤직’ 베스트 드레서는?

가수, 영화배우 등 스타들이 29일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 할리우드 팔라듐에서 열린 ‘2026 빌보드 우먼 인 뮤직