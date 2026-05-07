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조이♥크러쉬, 5년째 잘 만나고 있었다…日 데이트 ‘포착’

입력 :2026-05-07 15:24:40
수정 :2026-05-07 15:24:40
조이, 크러쉬 인스타그램
조이, 크러쉬 인스타그램


그룹 레드벨벳 멤버 조이와 가수 크러쉬가 일본 여행 사진을 공개해 화제다.

조이와 크러쉬는 최근 각자의 인스타그램 계정에 일본 여행 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 두 사람은 같은 거리와 장소를 배경으로 서로를 촬영해 준 듯한 구도를 연출하며 자연스러운 커플 분위기를 드러냈다.

조이는 빨간 리본 디테일의 티셔츠와 안경으로 귀여운 포인트를 더했고, 크러쉬는 편안한 스타일링으로 여유로운 분위기를 자아냈다.

온라인에서는 “둘이 아직도 너무 잘 만나고 있었네” “은근히 티 내는 게 더 설렌다” “결혼 분위기 아니냐” 등의 반응도 이어졌다.

조이와 크러쉬는 2021년 공개 열애를 인정했다. 두 사람은 2020년 발매된 크러쉬의 곡 ‘자나깨나’ 작업을 계기로 가까워진 것으로 알려졌다.

크러쉬는 지난해 11월 조이 여동생의 결혼식에서 축가를 맡기도 했다. 당시에도 두 사람의 변함없는 애정 전선이 화제를 모았다.

온라인뉴스부
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