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“진정한 환승연애 성공”…곽민경♥신승용 실제 연인됐다

입력 :2026-05-09 11:10:01
수정 :2026-05-09 11:10:01
곽민경 유튜브 캡처
곽민경 유튜브 캡처


‘환승연애4’ 출연자 곽민경과 신승용이 실제 연인으로 발전했다.

곽민경은 8일 자신의 유튜브 채널에 ‘전하고 싶은 이야기’라는 제목의 영상을 올리고 신승용과의 열애 사실을 직접 밝혔다.

영상에서 곽민경은 “처음부터 ‘승용 오빠와 무슨 사이냐’는 질문을 정말 많이 받았다”며 “여러분이 생각하시는 게 맞다”고 말했다.

이어 “숨기려던 건 아니었지만 어떻게 말해야 할지 고민이 많았다”며 “촬영 당시와 방송 이후 제가 많이 힘들어했는데 늘 옆에서 힘이 되어준 사람이 승용 오빠였다”고 털어놨다.

두 사람은 티빙 연애 예능 ‘환승연애4’를 통해 인연을 맺었다. 방송 당시부터 남다른 분위기로 시청자들의 관심을 받았던 만큼, 온라인에서는 이미 두 사람의 관계를 추측하는 반응이 이어져 왔다.

특히 두 사람은 9세 나이 차이로도 눈길을 끌었다. 곽민경은 “저희가 나이 차이가 좀 있는 편”이라며 “오빠가 신경 쓰는 것 같아서 제가 먼저 ‘상관없다’고 이야기했다. 이후 자연스럽게 가까워졌다”고 말했다.

신승용 역시 “나이 차이가 있다 보니 먼저 다가가는 게 조심스러웠다”고 고백했다. 열애 발표 이후 그는 영상 댓글을 통해 심경도 전했다.

그는 “오랜 기간 고민 끝에 말씀드리게 됐다”며 “반응이 어떨까, 혹시 안 좋으면 어떻게 하지라는 생각에 조금 떨린다”고 밝혔다.

이어 “앞으로 민경이를 정말 아끼고 예쁜 모습만 보여드리도록 하겠다”며 “부족하지만 더 노력하겠다. 부족한 점이 보이면 따끔하게 이야기해달라”고 덧붙였다.

온라인뉴스부
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