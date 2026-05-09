기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

한고은 남편 ‘이 병’ 말기 고백…“바람만 스쳐도 아파한다”

입력 :2026-05-09 14:22:41
수정 :2026-05-09 14:22:41
유튜브 ‘고은언니 한고은’ 캡처
유튜브 ‘고은언니 한고은’ 캡처


배우 한고은이 남편 신영수의 심각한 무지외반증 상태를 언급했다.

지난 7일 채널 ‘고은언니 한고은’에는 ‘내조하는 백수 남편 위해 한고은이 작정하고 지갑 열면 생기는 일’이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 한고은은 “이번에 처음으로 부부의 날이라는 걸 알게 됐다. 결혼 후 한 번도 결혼기념일을 제대로 챙기지 못했는데 이번에는 감사한 마음으로 남편이 원하는 걸 다 해주고 싶었다”고 밝혔다.

이후 한고은과 신영수는 함께 운동화 매장을 찾았다. 평소 신발 수집이 취미라는 신영수는 “플레이용이나 편하게 신을 수 있는 신발을 사고 싶다”고 전했다. 이 과정에서 한고은은 “우리 신랑이 무지외반증이 굉장히 심하다. 거의 말기 수준”이라며 “바람만 스쳐도 아프다고 한다”고 털어놨다.

한고은은 “그래서 운동화를 잘 못 신는다. 예쁜 신발이 있어도 그림의 떡 같은 느낌”이라며 속상한 마음을 드러냈다. 이에 신영수 역시 “한쪽 발만 특히 심하다”고 설명했다.

신발을 고르던 신영수는 “예전에는 신발을 모으는 게 목적이었다면 지금은 무조건 실제로 신을 수 있는 것만 산다”고 소신을 밝혔다. 이어 “관상용으로 산 신발도 많았지만 재테크 목적으로 판 적은 한 번도 없다”고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

이날 한고은은 남편을 위해 고가의 의류와 운동화 등을 선물하며 애정을 드러냈다. 특히 신영수가 고른 90만원대 재킷을 ‘쿨’하게 결제하며 눈길을 끌기도 했다.

한고은은 2015년 4세 연하의 신영수와 결혼했다. 신영수는 부친의 병간호를 위해 퇴사한 뒤 7년째 무직 상태라는 사실을 전하며 화제를 모으기도 했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
한고은이 남편의 무지외반증 정도를 어떻게 표현했나?
인기기사
강동원-박지현-엄태구, 아이돌 그룹 결성
빌리 츠키, ‘카리스마 여신’
‘세기의 콘서트’ 레드카펫 빛낸 스타들
강동원-박지현-엄태구 ‘댄스 그룹 결성’
강동원-박지현-엄태구 ‘댄스 그룹 결성’
영화 ‘와일드씽’ 제작 보고
영화 ‘와일드씽’ 제작 보고
선물 같은 강동원
하트 만드는 엄태구
댄스 가수 연기 도전한 박지현
발라드 왕자 연기한 오정세
공연 중 女관광객에 돌연 ‘사탕 키스’ 경악…논란에 결국

공연 중 女관광객에 돌연 ‘사탕 키스’ 경악…논란에 결국
‘혼전 임신’ 김지영, 충격 과거 “8명과 바람피운 남친…승무원 동기와도”

‘혼전 임신’ 김지영, 충격 과거 “8명과 바람피운 남친…승무원 동기와도”
“3개국어 능력자 찾아요, 급여는 0원”…‘열정페이’ 요구한 가수 공연 논란

“3개국어 능력자 찾아요, 급여는 0원”…‘열정페이’ 요구한 가수 공연 논란
아내가 속옷 차림 남편 ‘질질’… 시부모엔 “××같은 ×아!” 욕설도

아내가 속옷 차림 남편 ‘질질’… 시부모엔 “××같은 ×아!” 욕설도
“들쥐 3000마리 잡고 자기 팔에 주사”…크루즈선 공포가 소환한 한국인

“들쥐 3000마리 잡고 자기 팔에 주사”…크루즈선 공포가 소환한 한국인
“김원훈 표정 썩었다”…기안84에 밀려 ‘백상’ 수상 불발

“김원훈 표정 썩었다”…기안84에 밀려 ‘백상’ 수상 불발
“누워만 있으면 1500만원” 대박…중국 남자만 된다는 꿀알바 ‘정체’

“누워만 있으면 1500만원” 대박…중국 남자만 된다는 꿀알바 ‘정체’
“진정한 환승연애 성공”…곽민경♥신승용 실제 연인됐다

“진정한 환승연애 성공”…곽민경♥신승용 실제 연인됐다
“이제 인간 이상혁으로서…” 카리나♥페이커 영상 퍼졌다

“이제 인간 이상혁으로서…” 카리나♥페이커 영상 퍼졌다
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘차범근 며느리’ 한채아, 폐차 수준 교통사고…당시 상황보니

    ‘차범근 며느리’ 한채아, 폐차 수준 교통사고…당시 상황보니

  2. 김고은, 얼굴 가리고 ‘이 배우’와 한강 데이트…‘하트’까지

    김고은, 얼굴 가리고 ‘이 배우’와 한강 데이트…‘하트’까지

  3. “서로 허벅지 꼬집어가며 촬영”…유명 아이돌 ‘충격 고백’ 무슨 일

    “서로 허벅지 꼬집어가며 촬영”…유명 아이돌 ‘충격 고백’ 무슨 일

  4. ‘경도인지장애’ 원로배우 전원주, 가족들에 유언 남겼다

    ‘경도인지장애’ 원로배우 전원주, 가족들에 유언 남겼다

  5. 한동안 뜸하더니… 37세 에릭남, 신체마비·공황장애 충격 고백 근황

    한동안 뜸하더니… 37세 에릭남, 신체마비·공황장애 충격 고백 근황
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘세기의 콘서트’ 레드카펫 빛낸 스타들

‘세기의 콘서트’ 레드카펫 빛낸 스타들

영화배우, 성악가 등 스타들이 5일(현지시간) 미국 뉴욕의 월도프 아스토리아에서 열린 카네기 홀 세기의 콘서트 50주년 기념 만찬에 참
‘빌보드 우먼 인 뮤직’ 베스트 드레서는?

‘빌보드 우먼 인 뮤직’ 베스트 드레서는?

가수, 영화배우 등 스타들이 29일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 할리우드 팔라듐에서 열린 ‘2026 빌보드 우먼 인 뮤직