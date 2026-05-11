강성연 “이제야 알린다”…♥남편 얼굴 공개하며 재혼 고백

강성연 인스타그램

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Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 강성연이 재혼 소식을 공개한 방법은? 인스타그램 기자회견

배우 강성연이 새로운 가정을 꾸린 사실을 직접 알리며 재혼 소식을 전했다.강성연은 11일 자신의 인스타그램에 남편과 함께 찍은 사진을 공개하며 “긴 시간 속 아린 마음을 보듬어준 당신이 있어 웃을 수 있었다”고 밝혔다.이어 “다시 살아낼 수 있는 힘과 시간을 선물해 준 당신과 함께하는 모든 것이 기적 같다”며 “깊은 배려와 신뢰 속에서 다정하고 평안하게 살자”고 애정을 드러냈다.강성연은 “나와 아이들은 참 좋은 분과 함께 새로운 가정을 꾸려 평범한 일상 속 행복을 만들어가고 있다”며 두 아들과 함께 새 출발을 했다고 전했다.그는 “행여 시끄러워질까 조심스러웠기에 이제야 알리게 됐다”며 “현재 내가 어떻게 살아가고 있는지를 제대로 전하고 싶었다”고 털어놨다.이어 “행복하지 않은 날들도 소중한 인생의 한 부분”이라며 “응원 덕분에 더 행복해지겠다”고 덧붙였다.한편 강성연은 2012년 재즈 피아니스트 김가온과 결혼해 두 아들을 뒀으나, 결혼 11년 만인 2023년 이혼했다. 이후 새로운 연인과의 열애 사실을 공개한 바 있다.온라인뉴스부