걸스데이 유라 “데뷔 초 수지·지연 때문에 울었다” 충격 고백, 무슨 일

유튜브 채널 ‘유라유라해’ 캡처

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Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 유라가 데뷔 초 자신감을 잃게 된 계기는? 꽃다발 프로그램 출연 음반 활동 실패

그룹 걸스데이 유라가 데뷔 초 외모에 대한 자신감을 잃었던 경험을 털어놨다.지난 8일 유튜브 채널 ‘유라유라해’에는 ‘유라랑 어울릴 결혼 상대 걸스데이 소진이 딱 골라줌’이라는 제목의 영상이 공개됐다.영상에서 유라는 “처음 울산에서 올라왔을 때는 내가 제일 예쁜 줄 알고 올라왔다. 그런데 아니었다”고 토로했다.그는 “‘꽃다발’이란 프로그램을 했는데 예쁜 아이돌들이 다 같이 해서 큰일 났다고 생각했다”고 말했다.이어 “어디서 충격을 받았냐면 그때 웨딩드레스를 입고 촬영했는데 처음에 수지를 보고 충격을 받았고, 지연을 보고도 충격을 받았다”고 전했다.그러면서 “한두 명 보고 충격받은 것이 아니었다”고 덧붙였다.유라는 당시 “촬영하고 바로 기가 죽어서 혼자 부스 안에 들어가 울었다”고 회상했다.이어 “‘난 예쁜 게 아니었어’, ‘역시 수도권은 수도권이구나’”라고 말해 웃음을 자아냈다.온라인뉴스부