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걸스데이 유라 “데뷔 초 수지·지연 때문에 울었다” 충격 고백, 무슨 일

입력 :2026-05-11 09:00:59
수정 :2026-05-11 09:00:59
유튜브 채널 ‘유라유라해’ 캡처
유튜브 채널 ‘유라유라해’ 캡처


그룹 걸스데이 유라가 데뷔 초 외모에 대한 자신감을 잃었던 경험을 털어놨다.

지난 8일 유튜브 채널 ‘유라유라해’에는 ‘유라랑 어울릴 결혼 상대 걸스데이 소진이 딱 골라줌’이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 유라는 “처음 울산에서 올라왔을 때는 내가 제일 예쁜 줄 알고 올라왔다. 그런데 아니었다”고 토로했다.

유튜브 채널 ‘유라유라해’ 캡처
유튜브 채널 ‘유라유라해’ 캡처


그는 “‘꽃다발’이란 프로그램을 했는데 예쁜 아이돌들이 다 같이 해서 큰일 났다고 생각했다”고 말했다.

이어 “어디서 충격을 받았냐면 그때 웨딩드레스를 입고 촬영했는데 처음에 수지를 보고 충격을 받았고, 지연을 보고도 충격을 받았다”고 전했다.

유튜브 채널 ‘유라유라해’ 캡처
유튜브 채널 ‘유라유라해’ 캡처


유튜브 채널 ‘유라유라해’ 캡처
유튜브 채널 ‘유라유라해’ 캡처


그러면서 “한두 명 보고 충격받은 것이 아니었다”고 덧붙였다.

유라는 당시 “촬영하고 바로 기가 죽어서 혼자 부스 안에 들어가 울었다”고 회상했다.

이어 “‘난 예쁜 게 아니었어’, ‘역시 수도권은 수도권이구나’”라고 말해 웃음을 자아냈다.

온라인뉴스부
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