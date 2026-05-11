“통통도 좋다”던 김민하, 살 확 뺀 ‘뼈말라’ 모습에 ‘깜짝’

사진=김민하 인스타그램 캡처

체중 감량 전 김민하.

사진=김민하 인스타그램 캡처

체중 감량 후 김민하.

사진=김민하 인스타그램 캡처

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Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 김민하가 다이어트를 시작한 이유는? 감독의 제안 개인적 결심

배우 김민하가 과거의 통통했던 이미지를 지우고 몰라보게 가냘파진 근황을 공개했다.정형화된 미의 기준에 얽매이지 않겠다던 소신 발언으로 ‘보디 포지티브(Body Positive)’의 상징이었던 그이기에 급격한 외형 변화를 두고 다양한 반응이 쏟아지고 있다.김민하는 최근 자신의 인스타그램에 이전과 비교해 살이 많이 빠진 모습의 사진을 공개해 왔다. 최근 사진 속 그는 분홍색 민소매 니트와 보라색 치마를 입고 한 줌 허리와 뒤태를 뽐냈다. 무엇보다 시선을 사로잡은 것은 한눈에도 가늘어진 팔 라인과 몰라보게 야윈 상체였다.그는 이전의 친근하고 동글동글했던 매력 대신 마른 체형으로 또 다른 매력을 발산했다.김민하는 지난해 말 드라마 ‘태풍상사’ 종영 인터뷰 당시 다이어트에 대해 언급한 바 있다. 당시 9kg을 감량했다고 밝힌 그는 “살을 좀 빼면 어떻겠냐는 감독님의 제안을 받아들여 다이어트를 시작했다”며 “술과 카페인을 끊고 몸에 좋은 것만 먹으며 감량했다. 역할을 위해서라면 당연히 할 수 있다”고 배역에 몰입하기 위한 배우로서의 결단이었음을 강조했다.특히 김민하는 평소 외모에 대한 확고한 철학을 가진 배우로 유명하다. 그는 데뷔 초부터 “주근깨를 없애라”, “살을 빼라”는 지적을 받아왔음을 고백하며 “내가 ‘살을 안 빼겠다’고 고집부리는 건 아니다. 다만 정형화된 틀에 나를 맞추고 싶지 않다”고 소신을 밝혔다. 당시 그는 “각자의 예쁨과 매력은 다르다. 다양성에 대한 존중이 생겼으면 좋겠다”며 있는 그대로의 자신을 사랑해 주는 팬들에게 감사를 표하기도 했다.하지만 이번에 공개된 극도로 마른 모습에 팬들의 반응은 엇갈리고 있다. “어떤 모습이든 본인만의 매력이 있다”는 응원이 이어지는 반면, 일각에서는 “살을 안 빼도 충분히 예뻤는데 정형화된 기준에 맞춘 것 같아 아쉽다”는 반응도 이어졌다.한편 김민하는 현재 넷플릭스 영화 ‘별짓’ 촬영에 한창이다. ‘별짓’은 10년 차 장기 연애 커플의 현실적인 로맨스를 그린 로맨틱 코미디로, ‘파친코’에서 호흡을 맞췄던 노상현과 재회해 큰 기대를 모으고 있다.강경민 기자