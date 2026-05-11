[포토] 아이유, ‘대군부인’의 볼 콕

“결혼한 前 애인 이혼 기다렸다”…‘64세’ 김장훈의 고백

가수 김장훈이 전 연인에 대해 언급했다. 최근 방송된 SBS 파워FM ‘두시탈출 컬투쇼’에서는 황치열이 스페셜 DJ를 맡은 가운데 코미디언 강재준과 김장훈이 ‘중간만 가자’ 코너의 게스트로 출연해 입담을 뽐냈다. 김장훈은 김태균으로부터 “기사에서 보니 연애가 20년 전, 스킨십은 15년 전이라고 하던데 사실이냐”는 질문을 받은 후 “기억이 안 난다”고 답했다. 그는 앞으로의 연애에 대한 질문에 “순리대로 하면 하는 거고, 안 하면 안 하는 건데 안 하게 될 확률이 더 높은 것 같다”며 “고통도 총량이 있듯 사랑도 총량이 있는 것 …