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[포토] 아이유, ‘대군부인’의 볼 콕

입력 :2026-05-11 15:19:15
수정 :2026-05-11 15:19:15
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배우 겸 가수 아이유가 11일 서울 송파구 제이에스티나 본사 쇼룸에서 열린 포토콜 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.5.11.<br>뉴스1
배우 겸 가수 아이유가 11일 서울 송파구 제이에스티나 본사 쇼룸에서 열린 포토콜 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.5.11.
뉴스1
배우 겸 가수 아이유가 11일 서울 송파구에 위치한 ‘21세기 대군부인’ 촬영지인 제이에스티나 본사 쇼룸에 도착해 인사를 하고 있다. 2026.5.11.<br>뉴스1
배우 겸 가수 아이유가 11일 서울 송파구에 위치한 ‘21세기 대군부인’ 촬영지인 제이에스티나 본사 쇼룸에 도착해 인사를 하고 있다. 2026.5.11.
뉴스1
배우 겸 가수 아이유가 11일 서울 송파구에 위치한 ‘21세기 대군부인’ 촬영지인 제이에스티나 본사 쇼룸에 도착하고 있다. 2026.5.11.<br>뉴스1
배우 겸 가수 아이유가 11일 서울 송파구에 위치한 ‘21세기 대군부인’ 촬영지인 제이에스티나 본사 쇼룸에 도착하고 있다. 2026.5.11.
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배우 겸 가수 아이유가 11일 서울 송파구 제이에스티나 본사 쇼룸에서 열린 포토콜 행사에 참석해 사인을 하고 있다. 2026.5.11.<br>뉴스1
배우 겸 가수 아이유가 11일 서울 송파구 제이에스티나 본사 쇼룸에서 열린 포토콜 행사에 참석해 사인을 하고 있다. 2026.5.11.
뉴스1
배우 겸 가수 아이유가 11일 서울 송파구 제이에스티나 본사 쇼룸에서 열린 포토콜 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.5.11.<br>뉴스1
배우 겸 가수 아이유가 11일 서울 송파구 제이에스티나 본사 쇼룸에서 열린 포토콜 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.5.11.
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배우 겸 가수 아이유가 11일 서울 송파구 제이에스티나 본사 쇼룸에서 열린 포토콜 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.5.11.<br>뉴스1
배우 겸 가수 아이유가 11일 서울 송파구 제이에스티나 본사 쇼룸에서 열린 포토콜 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.5.11.
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배우 겸 가수 아이유가 11일 서울 송파구 제이에스티나 본사 쇼룸에서 열린 포토콜 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.5.11.<br>뉴스1
배우 겸 가수 아이유가 11일 서울 송파구 제이에스티나 본사 쇼룸에서 열린 포토콜 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.5.11.
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배우 겸 가수 아이유가 11일 서울 송파구 제이에스티나 본사 쇼룸에서 열린 포토콜 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.5.11.<br>뉴스1
배우 겸 가수 아이유가 11일 서울 송파구 제이에스티나 본사 쇼룸에서 열린 포토콜 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.5.11.
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배우 겸 가수 아이유가 11일 서울 송파구 제이에스티나 본사 쇼룸에서 열린 포토콜 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.5.11.<br>뉴스1
배우 겸 가수 아이유가 11일 서울 송파구 제이에스티나 본사 쇼룸에서 열린 포토콜 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.5.11.
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배우 겸 가수 아이유가 11일 서울 송파구 제이에스티나 본사 쇼룸에서 열린 포토콜 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.5.11.<br>뉴스1
배우 겸 가수 아이유가 11일 서울 송파구 제이에스티나 본사 쇼룸에서 열린 포토콜 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.5.11.
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배우 겸 가수 아이유가 11일 서울 송파구 제이에스티나 본사 쇼룸에서 열린 포토콜 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.5.11.<br>뉴스1
배우 겸 가수 아이유가 11일 서울 송파구 제이에스티나 본사 쇼룸에서 열린 포토콜 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.5.11.
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배우 겸 가수 아이유가 11일 서울 송파구 제이에스티나 본사 쇼룸에서 열린 포토콜 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.5.11.<br>뉴스1
배우 겸 가수 아이유가 11일 서울 송파구 제이에스티나 본사 쇼룸에서 열린 포토콜 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.5.11.
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가수 겸 배우 아이유가 독보적인 아우라로 시선을 사로잡았다.

아이유는 11일 서울 송파구에 위치한 드라마 ‘21세기 대군부인’의 촬영지인 제이에스티나 본사 쇼룸을 찾았다.

이날 아이유는 단아한 블랙 의상을 완벽하게 소화하며 청순하면서도 우아한 매력을 동시에 드러냈다. 비녀를 꽂아 단아하게 정리된 헤어스타일과 은은한 미소는 마치 드라마 ‘21세기 대군부인’ 속 상위 1% 재벌 성희주를 떠올리게 하는 고급스러운 분위기로 감탄을 자아냈다.

포토월 앞에 선 아이유는 손 인사와 하트 등 다양한 포즈와 환한 미소를 지으며 현장 분위기를 화사하게 물들였다.

한편 아이유가 출연하는 ‘21세기 대군부인’은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 모든 걸 가진 재벌이지만 신분은 평민이라 짜증스러운 여자와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없어 슬픈 남자 이안대군(변우석 분)의 운명 개척 신분 타파 로맨스를 그린 드라마다.

온라인뉴스부
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