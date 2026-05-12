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강수지, 200일 동안 러닝하다 고관절 통증…‘이 질환’ 진단받았다

입력 :2026-05-12 10:45:43
수정 :2026-05-12 10:45:43
사진=유튜브 채널 ‘강수지tv 살며사랑하며배우며’ 캡처
사진=유튜브 채널 ‘강수지tv 살며사랑하며배우며’ 캡처


가수 강수지가 꾸준히 이어오던 운동을 중단하게 된 이유를 밝혔다.

지난 11일 강수지는 자신의 유튜브 채널 ‘강수지tv 살며사랑하며배우며’를 통해 자신의 건강 상태를 상세히 공유하며 중장년층 건강 관리에 대한 경각심을 일깨웠다.

그는 “50대 후반이 되니까 사람들을 만나면 하루 종일 건강 얘기를 한다”며 나이가 들수록 건강이 큰 화두임을 전했다. 그러면서 최근 열정적으로 임했던 러닝을 3주째 멈출 수밖에 없었던 이유를 설명했다.

앞서 강수지는 “러닝을 하고 굉장히 기초 체력이 좋아졌다. 나 자신도 깜짝 놀랐다. 특히 남편이 가장 놀랐다”며 “남편이 요즘 서너 달 동안 내 입에서 피곤하다는 말을 들어본 적이 없다며 놀라고 기뻐하고 있다. 요즘 누구를 만나더라도 러닝 하라고 권하고 있다”고 러닝에 푹 빠진 근황을 전한 바 있다.

사진=유튜브 채널 ‘강수지tv 살며사랑하며배우며’ 캡처
사진=유튜브 채널 ‘강수지tv 살며사랑하며배우며’ 캡처


사진=유튜브 채널 ‘강수지tv 살며사랑하며배우며’ 캡처
사진=유튜브 채널 ‘강수지tv 살며사랑하며배우며’ 캡처


200일 동안 러닝을 실천한 그는 지속적인 고관절 통증을 느껴 정형외과를 방문했다. 강수지는 “엑스레이를 찍었더니 골반이 기울어져 있었다. MRI를 찍었더니 디스크 협착증이었다”고 진단 결과를 밝혔다. 디스크 협착증은 신경이 지나가는 통로인 척추관이 좁아져 신경을 압박하며 통증을 유발하는 질환으로, 무리한 운동은 증상을 악화시킬 수 있다.

이어 “나도 전혀 몰랐는데 내 허리가 거의 일자였다. C자를 만들기 위해 자세를 고치고 있다”고 전했다. 그러면서 “어디가 아프면 정형외과는 꼭 가보는 편이 좋다”며 전문적인 진단을 권고했다.

강수지는 현재 러닝머신 대신 야외 트랙에서 빠른 걸음으로 걷는 등 강도를 조절하며 회복에 전념하고 있다.

사진=유튜브 채널 ‘강수지tv 살며사랑하며배우며’ 캡처
사진=유튜브 채널 ‘강수지tv 살며사랑하며배우며’ 캡처


그는 “트랙에 나가서 보니까 뛰는 사람이 너무 부러웠다”며 “우리가 뛸 수 있었는데 안 뛰고 있었구나”라고 깨달았다며 건강한 신체의 소중함을 강조했다.

이어 유산소와 함께 근력 운동을 병행할 것을 권장했다. 그는 “나도 근감소증이라 근력 운동을 많이 해야 한다”며 유산소와 근력 운동을 균형 있게 실행할 것을 권했다.

그는 “일주일에서 열흘 정도 있으면 다시 뛸 수 있을 것 같다”며 운동에 대한 의지를 꺾지 않았다.

강경민 기자
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