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[포토] ‘이병헌♥’ 이민정 “남편이 질색한 백리스, 난 시원해”

입력 :2026-05-13 09:46:40
수정 :2026-05-13 09:48:02
사진=이민정 유튜브 캡처
사진=이민정 유튜브 캡처


배우 이민정이 남편 이병헌의 반대로 입지 못했던 파격적인 백리스 의상을 선보이며 솔직한 입담을 과시했다.

사진=이민정 유튜브 캡처
사진=이민정 유튜브 캡처


지난 12일 유튜브 채널 ‘이민정 MJ’에 공개된 영상에서 이민정은 자녀와 남편 없이 떠나는 첫 유럽 여행 준비 과정을 공유했다. 그는 “집안의 반대를 무릅쓰고 혼자 여행을 가게 됐다”며 설레는 마음으로 직접 스타일링 제안에 나섰다.

사진=이민정 유튜브 캡처
사진=이민정 유튜브 캡처


특히 시선을 모은 것은 강렬한 레드 백리스 드레스였다. 이민정은 이 옷에 대해 “2년 전 둘째 출산 후 미국에서 샀지만, 남편이 너무 싫어해 한 번밖에 못 입었다”고 깜짝 고백했다. 이어 “백리스를 왜 그렇게 못 입게 하는지 모르겠다. 내 눈엔 예쁘고 시원하기만 하다”고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

사진=이민정 유튜브 캡처
사진=이민정 유튜브 캡처


패션 전문가 서수경과 함께 다양한 룩을 완벽히 소화한 이민정의 모습에 팬들은 “패완얼의 정석”, “안 어울리는 옷이 없다”며 뜨거운 반응을 보였다.

온라인뉴스부
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이민정이 레드 백리스 드레스를 입지 못한 이유는?
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