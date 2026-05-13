기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

하와이 간 엄정화, ‘탄탄한 몸매’ 돋보인 감성 휴양지룩

입력 :2026-05-13 13:33:39
수정 :2026-05-13 13:33:39
사진=엄정화 인스타그램 캡처
사진=엄정화 인스타그램 캡처


배우 겸 가수 엄정화가 하와이 마우이섬에서 건강미를 과시했다.

평소 철저한 자기관리로 ‘자기관리의 아이콘’이라 불리는 그는 휴양지에서도 탄탄한 몸매와 감각적인 스타일링을 선보였다.

엄정화는 지난 10일 자신의 인스타그램에 “마우이”라는 짧은 멘트와 함께 하와이 여행 중 촬영한 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 그는 하와이의 푸른 자연을 배경으로 여유로운 시간을 만끽하고 있다. 화사한 핑크색 롱 스커트에 블랙민소매 크롭 티셔츠를 매치한 뒤 캡모자를 착용해 편안하면서도 자유로운 분위기를 연출했다. 또 다른 사진에서는 캐주얼한 민소매 원피스를 입고 핑크색 캡모자로 포인트를 줬다.

사진=엄정화 인스타그램 캡처
사진=엄정화 인스타그램 캡처


사진=엄정화 인스타그램 캡처
사진=엄정화 인스타그램 캡처


이러한 캐주얼한 의상과 상반된 우아한 의상도 시선을 끌었다. 브이넥 민소매 블라우스에 액세서리로 포인트를 준 룩은 여배우의 아우라를 자아냈다.

무엇보다 시선을 끈 것은 엄정화의 관리된 몸매였다. 크롭 티셔츠 아래로 드러난 탄탄한 복근 라인과 군살 하나 없는 마른 팔뚝, 도드라진 쇄골 라인은 그가 평소 얼마나 혹독하게 자신을 관리해 왔는지를 짐작하게 한다.

한편 엄정화는 영화 ‘오케이 마담2’ 개봉을 앞두고 있다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
엄정화가 하와이 여행 사진을 공개한 곳은?
인기기사
뉴욕 홀린 스타들의 레드카펫 비주얼
박은빈, ‘초능력자로 변신’
아이유, ‘대군부인’의 볼 콕
“거기선 아프지 마” 장례식 사진…김고은, 안타까운 소식 전해

“거기선 아프지 마” 장례식 사진…김고은, 안타까운 소식 전해
“게이라서 유능한 것 아냐”…박시영, 커밍아웃 화제 심경

“게이라서 유능한 것 아냐”…박시영, 커밍아웃 화제 심경
“삼성전자 8만원에 사서 ‘이때’ 팔아”…장성규, 주식 실패 공개

“삼성전자 8만원에 사서 ‘이때’ 팔아”…장성규, 주식 실패 공개
“신동 맞아?”…은혁·이특과 비슷해진 몸매, 비결은 ‘위고비’

“신동 맞아?”…은혁·이특과 비슷해진 몸매, 비결은 ‘위고비’
“방송의 횡포”…‘생활의 달인’ 나온 빵집 사장 분노 “촬영 거부했는데 도촬”

“방송의 횡포”…‘생활의 달인’ 나온 빵집 사장 분노 “촬영 거부했는데 도촬”
“말 어눌해지고 표정이…” 건강이상설 이경규 현재 상태

“말 어눌해지고 표정이…” 건강이상설 이경규 현재 상태
주왕산 실종 초등생 1차 검시 결과 “추락에 의한 손상”

주왕산 실종 초등생 1차 검시 결과 “추락에 의한 손상”
“하이닉스로 7억 번 부모님, 혼수로 집 사주겠지?”…공무원 글에 ‘부글’

“하이닉스로 7억 번 부모님, 혼수로 집 사주겠지?”…공무원 글에 ‘부글’
송지은 “무료 간병인 취급”…박위와 결혼생활 말하다 오열

송지은 “무료 간병인 취급”…박위와 결혼생활 말하다 오열
인기 클릭
Weekly Best

  1. “결혼한 前 애인 이혼 기다렸다”…‘64세’ 김장훈의 고백

    “결혼한 前 애인 이혼 기다렸다”…‘64세’ 김장훈의 고백

  2. ‘원빈♥’ 이나영은 살 안 찔 줄… 충격 근황 “맨날 혼나서 살빼기도”

    ‘원빈♥’ 이나영은 살 안 찔 줄… 충격 근황 “맨날 혼나서 살빼기도”

  3. ‘7살 연하♥’신지, 결혼 후 몰라보게 바뀐 외모 “○○병 치료했다”

    ‘7살 연하♥’신지, 결혼 후 몰라보게 바뀐 외모 “○○병 치료했다”

  4. 한고은 남편 ‘이 병’ 말기 고백…“바람만 스쳐도 아파한다”

    한고은 남편 ‘이 병’ 말기 고백…“바람만 스쳐도 아파한다”

  5. “삼성전자 4만 5000원에 샀다”…김구라 잔고 공개에 아들도 ‘깜짝’

    “삼성전자 4만 5000원에 샀다”…김구라 잔고 공개에 아들도 ‘깜짝’
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
뉴욕 홀린 스타들의 레드카펫 비주얼

뉴욕 홀린 스타들의 레드카펫 비주얼

할리우드 스타들이 11일(현지시간) 미국 뉴욕의 뉴욕 시티 센터에서 열린 ‘2026 폭스 업프론트’ 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.
‘세기의 콘서트’ 레드카펫 빛낸 스타들

‘세기의 콘서트’ 레드카펫 빛낸 스타들

영화배우, 성악가 등 스타들이 5일(현지시간) 미국 뉴욕의 월도프 아스토리아에서 열린 카네기 홀 세기의 콘서트 50주년 기념 만찬에 참