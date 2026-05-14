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개리 “난 뭘 한 걸까”…‘사상 최고’ 코스피에 한숨 쉰 이유

입력 :2026-05-14 07:17:34
수정 :2026-05-14 07:17:34
코스피 지수가 종가 기준 사상 최고치를 기록한 가운데 그룹 리쌍 출신 개리가 본인의 처지를 빗댄 씁쓸한 심경을 전했다. 개리 인스타그램 캡처
코스피 지수가 종가 기준 사상 최고치를 기록한 가운데 그룹 리쌍 출신 개리가 본인의 처지를 빗댄 씁쓸한 심경을 전했다. 개리 인스타그램 캡처


코스피 지수가 종가 기준 사상 최고치를 기록한 가운데 그룹 리쌍 출신 개리가 본인의 처지를 빗댄 씁쓸한 심경을 전했다.

개리는 13일 소셜미디어(SNS)를 통해 “이러는 동안 난 뭘 한 걸까. 힘내자 fomo(포모)들”이라는 문구와 함께 이날 코스피 지수 현황이 담긴 화면을 공유했다.

포모란 자신만 흐름을 놓치거나 소외되는 것에 대한 공포를 뜻하는 용어로, 최근 급등장에서 수익을 내지 못한 직장인들 사이에서 번지고 있는 심리 상태를 대변한다.

개리의 이러한 발언은 기록적인 상승장 속에서 기회를 얻지 못한 아쉬움을 우회적으로 표현한 것으로 해석된다.

이날 유가증권시장은 전 거래일보다 200.86포인트(2.63%) 급등한 7844.01로 거래를 마치며 종가 기준 사상 최고 기록을 다시 썼다.

장 초반에는 전장 대비 1.69% 내린 7513.65로 출발해 7400선까지 위협받는 등 불안한 양상을 보였으나, 오전 10시 19분 기점으로 반등에 성공하며 7800선을 돌파했다.

온라인뉴스부
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이날 코스피 지수는 종가 기준 기록을 달성했다
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