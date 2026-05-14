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‘오형제 엄마’ 정주리 “이건 사고다, 나 어떡하냐”…안타까운 소식

입력 :2026-05-14 08:16:50
수정 :2026-05-14 08:16:50
유튜브 채널 ‘정주리’
유튜브 채널 ‘정주리’


‘다둥이 엄마’ 정주리가 집안에 닥친 위기 상황을 전하며 멘붕에 빠졌다.

13일 오후 유튜브 채널 ‘정주리’에는 ‘다둥이 맘 정주리에게 무슨 일이???’라는 제목의 영상이 게재됐다.

정주리는 “집에 큰일이 났다. 이건 사고. 나 어떡하냐”라며 평소의 밝은 모습과는 상반된 모습으로 나타났다.

그가 언급한 ‘사고’와 같은 비보의 정체는 바로 그동안 육아를 전적으로 도와주던 ‘육아 구세주’ 이모님의 퇴사 소식이었다.

정주리는 “우리 남편의 막내 이모, 저를 굉장히 많이 도와주셨던 우리 이모가 1년 2개월 만에 떠나셨다”며 “제 손과 발이 돼서 많이 도와주셨다. 덕분에 제가 몸과 마음이 너무나도 편했었다”고 전했다.

이모님이 정주리의 곁을 떠나게 된 이유는 다름 아닌 ‘본업 복귀’였다. 이모님이 23년 차 베테랑 어린이집 교사였던 것이다.

정주리는 “이모가 너무 좋은 조건으로 일이 들어오셔서 제가 잡을 수가 없었다”며 이모님의 새로운 출발을 축하하면서도, 본인의 앞날을 걱정하는 현실적인 모습으로 공감을 자아냈다.

온라인뉴스부
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