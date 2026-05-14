[포토] 효린, 밀착 드레스로 드러낸 ‘탄탄 보디라인’

서인영, 방송 중 돌발 행동…“사타구니에도 향수 뿌려, 준비해야 한다”

가수 서인영이 소개팅 꿀팁을 전수했다. 13일 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’에는 ‘남자가 한 번도 끊긴 적이 없다는 서인영의 연애비법 싹 다 공개 (+남사친 꼬시는 법)’라는 영상이 공개됐다. 서인영은 찰스엔터와 PD들을 상대로 연애 특강을 진행했다. 현재 열애 중이라고 밝힌 그는 소개팅 꿀팁에 대해 “머리카락이 왜 있겠냐. 목선을 보여줘야 한다. 나처럼 없으면 얼굴로 끼 다 떨어야 한다”고 밝혔다. 이어 “목선이 나오면 향기가 또 중요하다. 끝 향이 좋은 걸로 해야 된다”며 직접 가져온 향수를 공중에 뿌렸다. 그러면서 “처음엔…