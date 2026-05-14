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[포토] 효린, 밀착 드레스로 드러낸 ‘탄탄 보디라인’

입력 :2026-05-14 16:04:47
수정 :2026-05-14 16:04:47
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가수 효린이 ‘넘사벽’ 몸매를 과시하며 온라인을 뜨겁게 달궜다.

효린은 지난 13일 자신의 SNS를 통해 별다른 문구 없이 근황을 담은 사진 여러 장을 게재했다. 사진 속 그는 몸매 라인이 고스란히 드러나는 하늘색 밀착 오프숄더 드레스를 입고 포즈를 취하고 있다.

특히 시스루 디테일 사이로 비치는 탄탄한 보디라인과 군살 하나 없는 허리 라인, 그리고 마치 자를 댄 듯한 ‘직각 어깨’가 감탄을 자아낸다. 여기에 긴 금발 머리까지 더해져 현실판 ‘엘사’를 연상케 하는 이국적인 비주얼을 완성했다.


온라인뉴스부
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