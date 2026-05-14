기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

배우 김환희♥최민우, ‘18일 결혼’ 깜짝 발표 “작품서 만나”

입력 :2026-05-14 16:41:16
수정 :2026-05-14 16:44:43
뮤지컬 배우 김환희(오른쪽)와 최민우가 결혼한다. 인스타그램 캡처
뮤지컬 배우 김환희(오른쪽)와 최민우가 결혼한다. 인스타그램 캡처


뮤지컬 배우 김환희(35)와 최민우(34)가 부부가 된다.

두 사람은 14일 각자 인스타그램을 통해 “오는 18일 결혼한다”고 밝혔다.

김환희는 자필 손편지로 “5월 18일 인생 2막을 시작하려고 한다”며 결혼 소식을 전했다.

그는 예비신랑에 대해 “‘이 사람과 평생을 함께한다면 걱정도 즐거운 과정이겠다’라는 확신이 들게 해준 분”이라며 “완벽하기보다 우리만의 가치관으로 예쁘고 건강한 삶을 만들어갈 수 있겠다는 믿음으로 사랑의 결실을 맺게 됐다”고 전했다.

이날 최민우는 “가장 동화 같았던 무대에서 인생을 함께할 동반자를 만나게 됐다. 갑작스러운 소식에 놀라셨을 수도 있겠지만, 제 인생 2막의 시작을 따뜻하게 응원해주신다면 큰 힘이 될 것 같다”고 결혼을 알렸다.

두 사람은 ‘디즈니 인 콘서트: Beyond the Magic’에 함께 출연하며 인연을 맺은 것으로 알려졌다.

뮤지컬 배우 김환희(왼쪽)와 최민우가 결혼한다. 인스타그램 캡처
뮤지컬 배우 김환희(왼쪽)와 최민우가 결혼한다. 인스타그램 캡처


1991년생인 김환희는 2015년 뮤지컬 ‘판타지아’로 데뷔해 ‘혐오스런 마츠코의 일생’, ‘투모로우 모닝’, ‘베르나르다 알바’, ‘하데스타운’, ‘킹키부츠’, ‘맘마미아’, ‘렌트’ 등에 출연했다. 오는 7월부터 ‘드라큘라’ 공연을 앞두고 있다.

1992년생 최민우는 2017년 뮤지컬 ‘레 미제라블-두 남자 이야기’로 데뷔해 ‘사랑은 비를 타고’, ‘최후진술’, ‘삼총사’, ‘여신님이 보고 계셔’, ‘난쟁이들’, ‘너를 위한 글자’ 등 다수의 작품에 출연하며 활발한 활동을 이어가고 있다.

이보희 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
김환희와 최민우가 인연을 맺은 계기는?
인기기사
효린, 밀착 드레스로 드러낸 ‘탄탄 보디라인’
‘칸영화제’ 레드카펫 수놓은 스타들
뉴욕 홀린 스타들의 레드카펫 비주얼
서인영, 방송 중 돌발 행동…“사타구니에도 향수 뿌려, 준비해야 한다”

서인영, 방송 중 돌발 행동…“사타구니에도 향수 뿌려, 준비해야 한다”
“엄마와 아들?” 알고보니 부부였다…9살 때 성장 멈춘 40대 男배우, 반전 인생에 中 감

“엄마와 아들?” 알고보니 부부였다…9살 때 성장 멈춘 40대 男배우, 반전 인생에 中 감
‘김원효♥’ 심진화, 임신 포기했는데 “아기 보인다” 눈물

‘김원효♥’ 심진화, 임신 포기했는데 “아기 보인다” 눈물
“폰 두고 나갔는데”…북한산 오른 뒤 실종된 50대女, 27일째 수색 중

“폰 두고 나갔는데”…북한산 오른 뒤 실종된 50대女, 27일째 수색 중
“사과 진정성 안 느껴져” 비판에…안성재, 유튜브 활동 잠정 중단

“사과 진정성 안 느껴져” 비판에…안성재, 유튜브 활동 잠정 중단
“감독한테 성폭행당해” 고소한 여배우, 속옷 DNA 분석 새로 꺼내… 佛검찰, 재수사 지지

“감독한테 성폭행당해” 고소한 여배우, 속옷 DNA 분석 새로 꺼내… 佛검찰, 재수사 지지
‘오형제 엄마’ 정주리 “이건 사고다, 나 어떡하냐”…안타까운 소식

‘오형제 엄마’ 정주리 “이건 사고다, 나 어떡하냐”…안타까운 소식
개리 “난 뭘 한 걸까”…‘사상 최고’ 코스피에 한숨 쉰 이유

개리 “난 뭘 한 걸까”…‘사상 최고’ 코스피에 한숨 쉰 이유
“쓰러진 간판에 하반신 마비” 휠체어 탄 걸그룹 멤버…도 넘은 악플에 결국

“쓰러진 간판에 하반신 마비” 휠체어 탄 걸그룹 멤버…도 넘은 악플에 결국
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘원빈♥’ 이나영은 살 안 찔 줄… 충격 근황 “맨날 혼나서 살빼기도”

    ‘원빈♥’ 이나영은 살 안 찔 줄… 충격 근황 “맨날 혼나서 살빼기도”

  2. “결혼한 前 애인 이혼 기다렸다”…‘64세’ 김장훈의 고백

    “결혼한 前 애인 이혼 기다렸다”…‘64세’ 김장훈의 고백

  3. 조영남, 또 ‘전처’ 윤여정 언급…“그 여자, 이혼해서 잘된 것”

    조영남, 또 ‘전처’ 윤여정 언급…“그 여자, 이혼해서 잘된 것”

  4. ‘7살 연하♥’신지, 결혼 후 몰라보게 바뀐 외모 “○○병 치료했다”

    ‘7살 연하♥’신지, 결혼 후 몰라보게 바뀐 외모 “○○병 치료했다”

  5. 한고은 남편 ‘이 병’ 말기 고백…“바람만 스쳐도 아파한다”

    한고은 남편 ‘이 병’ 말기 고백…“바람만 스쳐도 아파한다”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘칸영화제’ 레드카펫 수놓은 스타들

‘칸영화제’ 레드카펫 수놓은 스타들

영화배우, 모델 등 스타들이 13일(현지시간) 프랑스 칸에서 열린 제79회 칸국제영화제 경쟁 부문 영화 ‘여인의 삶’ 시사회 레드카펫에
뉴욕 홀린 스타들의 레드카펫 비주얼

뉴욕 홀린 스타들의 레드카펫 비주얼

할리우드 스타들이 11일(현지시간) 미국 뉴욕의 뉴욕 시티 센터에서 열린 ‘2026 폭스 업프론트’ 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.