스무살 된 ‘뉴진스 해린’, 어도어 “해피 해린 데이” 사진 공개

사진=뉴진스 인스타그램 캡처

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스무 살을 맞은 그룹 ‘뉴진스(NewJeans)’의 멤버 해린의 사진이 공개됐다.15일 뉴진스 공식 인스타그램 계정에는 “해피 해린 데이”라는 축하 문구와 함께 해린의 모습이 담긴 여러 장의 사진이 게재됐다.2006년 5월 15일생인 해린은 이날을 기점으로 만 20세가 됐다. 공개된 사진 속 해린은 고양이를 연상시키는 특유의 도도한 눈매와 신비로운 분위기를 자아내고 있다.지난해 11월부터 전속계약 해지 통보와 복귀 선언을 반복하며 파란을 겪었기에 뉴진스 멤버들의 근황은 이목을 집중시켰다.현재 뉴진스는 멤버별로 향방이 엇갈린 복잡한 상황에 놓여 있다. 어도어 측은 지난해 12월 공식 입장을 통해 “해린, 혜인에 이어 하니가 신중한 논의 끝에 어도어 복귀를 확정 지었다”고 밝힌 바 있다. 반면 민지에 대해서는 “향후 활동 관련해 내부적으로 논의를 지속하고 있다”며 “구체적인 사항에 대해서는 현재 별도로 드릴 수 있는 입장은 없으며 전반적으로 긍정적인 방향에서 협의가 이어지고 있는 상황”이라고 전했다.어도어는 다니엘에 대해 “뉴진스 멤버이자 어도어 소속 아티스트로 함께 하기 어렵다고 판단해 당사는 금일 전속계약 해지를 통보했다”고 발표했다.이후 소속사 측은 다니엘을 상대로 위약벌 및 손해배상 소송을 제기했으며, 다니엘의 가족과 민희진 전 대표에게도 뉴진스 이탈 책임을 물어 총 431억 원 규모의 대형 손해배상 청구 소송을 진행 중이다.강경민 기자