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전지현, ‘군살 없는 몸매’ 이유 있었네…‘여배우 관리법’ 공개

입력 :2026-05-16 14:08:31
수정 :2026-05-16 14:08:31
배우 전지현이 남다른 자기관리 비법을 전했다. 유튜브 채널 ‘뜬뜬’ 캡처
배우 전지현이 남다른 자기관리 비법을 전했다. 유튜브 채널 ‘뜬뜬’ 캡처


배우 전지현이 남다른 자기관리 비법을 전했다.

16일 유튜브 채널 ‘뜬뜬’의 콘텐츠 ‘핑계고’에 올라온 영상에는 영화 ‘군체’의 주연 배우 전지현, 지창욱, 구교환이 출연해 유재석, 남창희와 함께 이야기하는 모습이 담겼다.

영상에서 유재석은 게스트들의 식사 습관에 대한 이야기를 꺼냈다. 먼저 지창욱은 “아침을 잘 안 먹는다”며 “사실 기분에 따라 다르고 스케줄에 따라 다르긴 한데, 아침에 배가 고픈 적은 없는 것 같다”고 말했다.

유재석이 “그럼 첫 끼는 언제 먹냐”고 묻자 지창욱은 “스케줄 나가면서 먹든지 아니면 점심으로 같이 먹는다”고 답했다.

배우 전지현이 남다른 자기관리 비법을 전했다. 유튜브 채널 ‘뜬뜬’ 캡처
배우 전지현이 남다른 자기관리 비법을 전했다. 유튜브 채널 ‘뜬뜬’ 캡처


전지현 역시 아침을 잘 먹지 않는 편이라고 밝히며 “점심을 늦게 먹으려고 한다. 오후 2시쯤”이라고 말했다.

그는 “배가 고프니까 많이 먹는다”며 “첫 끼는 건강식 위주로 먹고, 이른 저녁은 제가 먹고 싶은 걸 먹는다”고 자신만의 식단 루틴을 설명했다.

운동에 대한 남다른 열정도 드러냈다. 전지현은 “매일 운동을 하는데 무조건 오전에 한다. 길게는 안 하고 1시간 정도 한다”라고 말했다.

배우 전지현이 남다른 자기관리 비법을 전했다. 유튜브 채널 ‘뜬뜬’ 캡처
배우 전지현이 남다른 자기관리 비법을 전했다. 유튜브 채널 ‘뜬뜬’ 캡처


이어 “PT를 받을 때는 1시간에 자유 운동 1시간까지 더해 2시간을 한다. 킥복싱도 가끔 하는데 그건 너무 힘들어서 수업 시간만 채운다”라고 설명했다.

유재석이 “운동하고 일하러 가는 것이 쉽지 않다”라며 감탄하자, 전지현은 “콜타임이 늦어지면 무조건 운동한다. 오히려 운동을 하면 체력이 좋아지니까 현장에서도 도움이 되는 것 같다”라며 탄탄한 체력이 연기 활동에 긍정적인 영향을 준다고 강조했다.

한편 전지현, 구교환, 지창욱이 주연을 맡은 영화 ‘군체’는 정체불명의 감염 사태로 봉쇄된 건물 안에서 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서 사투를 벌이는 작품이다.

온라인뉴스부
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