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장윤정, ‘자식 농사’ 성공했다…美명문대 졸업한 딸 ‘자랑’
입력 :2026-05-16 15:49:42
수정 :2026-05-16 15:49:42
미스코리아 출신 방송인 장윤정이 미국 대학을 졸업한 딸의 모습을 공개했다.
최근 장윤정의 유튜브 채널 ‘70년생 장윤정’에는 장윤정이 미국 유학 중인 첫째 딸의 졸업식을 찾은 모습이 담긴 영상이 올라왔다.
공개된 영상 속 장윤정은 둘째 딸과 함께 미국에서 유학 중인 첫째 딸의 졸업식에 참석했다. 그는 “내가 더 떨린다”며 “우리 딸, 좋은 일만 가득하길 바란다”고 애정 어린 응원을 전했다.
장윤정은 시애틀 워싱턴대학교 캠퍼스를 둘러보며 “캠퍼스가 정말 아름답다. 해리포터 도서관의 모티브가 된 곳이라고 하더라. 딸이 졸업하면 또 언제 와보겠냐”고 말하며 남다른 감회를 드러냈다.
이후 지인들과 함께한 여행 숙소에서 아이들과 수영을 즐기는 등 자연스럽고 편안한 가족 일상을 공개했다.
특히 시애틀에서의 마지막 밤, 장윤정은 “품 안에 있던 아이들이 어느새 훌쩍 자랐다”며 “복잡한 마음이 들지만 새로운 세상이 열릴 것 같다. 딸의 졸업을 축하하며 저 역시 한 걸음 더 성장해보려 한다”고 말했다.
이번 영상에서 처음 공개된 두 딸은 장윤정을 닮은 또렷한 이목구비와 밝은 분위기로 시선을 사로잡았다. 장윤정은 두 딸을 태명인 ‘맑음’, ‘상큼’으로 다정하게 부르는 등 친구처럼 지내는 모습으로 훈훈함을 더했다.
한편 1970년생인 장윤정은 1987년 제31회 미스코리아 진에 선발됐다. 이듬해 미스 유니버스 대회에서 2위를 차지했으며, 이후 방송인으로 활동하다 미국에서 터전을 잡았다.
온라인뉴스부
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