기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

장윤정, ‘자식 농사’ 성공했다…美명문대 졸업한 딸 ‘자랑’

입력 :2026-05-16 15:49:42
수정 :2026-05-16 15:49:42
미스코리아 출신 방송인 장윤정이 미국 대학을 졸업한 딸의 모습을 공개했다. 장윤정 유튜브 채널 ‘70년생 장윤정’
미스코리아 출신 방송인 장윤정이 미국 대학을 졸업한 딸의 모습을 공개했다. 장윤정 유튜브 채널 ‘70년생 장윤정’


미스코리아 출신 방송인 장윤정이 미국 대학을 졸업한 딸의 모습을 공개했다.

최근 장윤정의 유튜브 채널 ‘70년생 장윤정’에는 장윤정이 미국 유학 중인 첫째 딸의 졸업식을 찾은 모습이 담긴 영상이 올라왔다.

공개된 영상 속 장윤정은 둘째 딸과 함께 미국에서 유학 중인 첫째 딸의 졸업식에 참석했다. 그는 “내가 더 떨린다”며 “우리 딸, 좋은 일만 가득하길 바란다”고 애정 어린 응원을 전했다.

장윤정은 시애틀 워싱턴대학교 캠퍼스를 둘러보며 “캠퍼스가 정말 아름답다. 해리포터 도서관의 모티브가 된 곳이라고 하더라. 딸이 졸업하면 또 언제 와보겠냐”고 말하며 남다른 감회를 드러냈다.

이후 지인들과 함께한 여행 숙소에서 아이들과 수영을 즐기는 등 자연스럽고 편안한 가족 일상을 공개했다.

특히 시애틀에서의 마지막 밤, 장윤정은 “품 안에 있던 아이들이 어느새 훌쩍 자랐다”며 “복잡한 마음이 들지만 새로운 세상이 열릴 것 같다. 딸의 졸업을 축하하며 저 역시 한 걸음 더 성장해보려 한다”고 말했다.

미스코리아 출신 방송인 장윤정. 유튜브 채널 ‘70년생 장윤정’ 캡처
미스코리아 출신 방송인 장윤정. 유튜브 채널 ‘70년생 장윤정’ 캡처


이번 영상에서 처음 공개된 두 딸은 장윤정을 닮은 또렷한 이목구비와 밝은 분위기로 시선을 사로잡았다. 장윤정은 두 딸을 태명인 ‘맑음’, ‘상큼’으로 다정하게 부르는 등 친구처럼 지내는 모습으로 훈훈함을 더했다.

한편 1970년생인 장윤정은 1987년 제31회 미스코리아 진에 선발됐다. 이듬해 미스 유니버스 대회에서 2위를 차지했으며, 이후 방송인으로 활동하다 미국에서 터전을 잡았다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
장윤정의 첫째 딸이 졸업한 대학은 어디인가?
인기기사
한소희, 과감한 반전 뒤태
효린, 밀착 드레스로 드러낸 ‘탄탄 보디라인’
‘칸영화제’ 레드카펫 수놓은 스타들
장원영, 살짝 내려간 바지…150만원대 팬티 노출 ‘화들짝’

장원영, 살짝 내려간 바지…150만원대 팬티 노출 ‘화들짝’
김연아♥고우림 부부싸움 목격담…“혼나고 있더라”

김연아♥고우림 부부싸움 목격담…“혼나고 있더라”
전지현, ‘군살 없는 몸매’ 이유 있었네…‘여배우 관리법’ 공개

전지현, ‘군살 없는 몸매’ 이유 있었네…‘여배우 관리법’ 공개
“아이유, 김밥 한 알 30분 내내 씹더라” 충격…동료배우 놀란 식습관

“아이유, 김밥 한 알 30분 내내 씹더라” 충격…동료배우 놀란 식습관
日여행 갔다가 ‘파란 딱지’ 날벼락?…무조건 알아두세요

日여행 갔다가 ‘파란 딱지’ 날벼락?…무조건 알아두세요
“덜 먹는 다이어트 안 해요”…한그루가 공개한 몸매 관리 비결은

“덜 먹는 다이어트 안 해요”…한그루가 공개한 몸매 관리 비결은
1500명 한강 뛰려는데 “불법입니다” 경고…러너들 ‘분통’, 무슨 일

1500명 한강 뛰려는데 “불법입니다” 경고…러너들 ‘분통’, 무슨 일
“유부남 ‘이 말’ 믿고 만났다가 상간녀 소송당했습니다” 충격 사연

“유부남 ‘이 말’ 믿고 만났다가 상간녀 소송당했습니다” 충격 사연
“월 1100만원 번다” 대박…야시장서 정장 입고 요리하는 19세男 사연

“월 1100만원 번다” 대박…야시장서 정장 입고 요리하는 19세男 사연
인기 클릭
Weekly Best

  1. 서인영, 방송 중 돌발 행동…“사타구니에도 향수 뿌려, 준비해야 한다”

    서인영, 방송 중 돌발 행동…“사타구니에도 향수 뿌려, 준비해야 한다”

  2. ‘원빈♥’ 이나영은 살 안 찔 줄… 충격 근황 “맨날 혼나서 살빼기도”

    ‘원빈♥’ 이나영은 살 안 찔 줄… 충격 근황 “맨날 혼나서 살빼기도”

  3. “결혼한 前 애인 이혼 기다렸다”…‘64세’ 김장훈의 고백

    “결혼한 前 애인 이혼 기다렸다”…‘64세’ 김장훈의 고백

  4. 조영남, 또 ‘전처’ 윤여정 언급…“그 여자, 이혼해서 잘된 것”

    조영남, 또 ‘전처’ 윤여정 언급…“그 여자, 이혼해서 잘된 것”

  5. ‘7살 연하♥’신지, 결혼 후 몰라보게 바뀐 외모 “○○병 치료했다”

    ‘7살 연하♥’신지, 결혼 후 몰라보게 바뀐 외모 “○○병 치료했다”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘칸영화제’ 레드카펫 수놓은 스타들

‘칸영화제’ 레드카펫 수놓은 스타들

영화배우, 모델 등 스타들이 13일(현지시간) 프랑스 칸에서 열린 제79회 칸국제영화제 경쟁 부문 영화 ‘여인의 삶’ 시사회 레드카펫에
뉴욕 홀린 스타들의 레드카펫 비주얼

뉴욕 홀린 스타들의 레드카펫 비주얼

할리우드 스타들이 11일(현지시간) 미국 뉴욕의 뉴욕 시티 센터에서 열린 ‘2026 폭스 업프론트’ 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다.