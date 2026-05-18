“난 용인 식중독 사건 피해자” 깜짝…충격 고백한 男가수, 무슨 일

가수 노지훈 인스타그램 캡처

가수 노지훈 인스타그램 캡처

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가수 노지훈이 용인 식중독 사건 피해자라고 밝혔다.노지훈은 지난 17일 자신의 인스타그램에 병원에서 찍은 사진을 올리며 “기사에도 났던 용인 집단 식중독 정말 끔찍하다”고 했다.그는 “6일만에 6㎏ 빠지고 열도 40도 가까이 올라 떨어지지 않더라”고 했다.이어 “정말 죽다 살아났다. 여러분 더운 날 음식 조심히 드시라”고 말했다.앞서 지난 11일 경기도 용인 한 프랜차이즈 식당에서 집단 식중독 의심 증상이 나타났다는 신고가 접수돼 보건당국이 역학 조사 중이다.보건당국은 9~10일 이곳을 방문한 고객 900여명 중 약 300명이 식중독 의심 증상을 보이고 있는 거로 파악했다.해당 음식점 관리자는 “식중독 의심 증상을 보인 고객과 가족들에게 사죄한다”며 “사업장 폐쇄와 함께 역학조사 결과가 나오는 대로 책임을 통감하고 성실히 이행하겠다”고 밝혔다.2012년 데뷔한 노지훈은 ‘미스터리 음악쇼 복면가왕’ ‘내일은 미스터 트롯’ 등에 출연하며 많은 사랑을 받았다.온라인뉴스부