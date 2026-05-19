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[포토] 임윤아, 칸 레드카펫서 ‘미모 리즈’ 갱신

입력 :2026-05-19 10:25:58
수정 :2026-05-19 10:25:58
사진=REUTERS, 연합뉴스
사진=REUTERS, 연합뉴스


그룹 소녀시대 출신 배우 임윤아가 또 한 번 칸의 밤을 완벽하게 매료시켰다.

사진=REUTERS, 연합뉴스
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임윤아는 지난 17일(현지 시간) 프랑스 칸 팔레 드 페스티벌에서 열린 ‘제79회 칸 국제 영화제’에 글로벌 주얼리 브랜드의 앰버서더 자격으로 참석해 레드카펫을 밟았다. 지난 2024년에 이어 벌써 두 번째 공식 초청이다.

사진=키린 SNS 캡처
사진=키린 SNS 캡처


이날 경쟁 부문 초청작인 영화 ‘가랑스(GARANCE)’의 월드 프리미어에 앞서 등장한 임윤아는 그야말로 ‘레드카펫의 주인공’이었다. 어깨 라인이 우아하게 드러나는 스트랩리스 실루엣에 섬세한 레이스가 레이어드된 풍성한 화이트 드레스를 선택, 붉은 카펫과 극적인 대비를 이루며 현장 스포트라이트를 한몸에 받았다. 여기에 브랜드의 하이 주얼리를 매치해 범접할 수 없는 기품을 완성했다.

사진=REUTERS, 연합뉴스
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사진=REUTERS, 연합뉴스
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쏟아지는 플래시 세례 속에서도 그는 특유의 세련된 미소와 여유로운 에티튜드로 글로벌 퀸다운 면모를 과시했다. 한편, 레드카펫을 성공적으로 마친 그는 영화계 여성들의 기여를 기리는 공식 만찬인 ‘케어링 우먼 인 모션(Kering Women in Motion)’ 시상식에도 참석해 자리를 빛냈다.

온라인뉴스부
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임윤아가 칸 국제영화제에 참석한 자격은?
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