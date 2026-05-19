기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

엄지윤, 담배 한갑 다 피우더니…“목소리 아예 안 나와”

입력 :2026-05-19 17:40:29
수정 :2026-05-19 17:40:29
방송인 엄지윤이 담배 한 갑을 피운 경험을 언급해 놀라게 했다. 유튜브 ‘팅팅팅팅’ 캡처
방송인 엄지윤이 담배 한 갑을 피운 경험을 언급해 놀라게 했다. 유튜브 ‘팅팅팅팅’ 캡처


방송인 엄지윤이 담배 한 갑을 피운 경험을 언급해 놀라게 했다.

최근 유튜브 채널 ‘팅팅팅팅’에는 딘딘, 이선민, 엄지윤, 레오란타가 “5년 차 흡연자로 남자친구와 금연을 약속했지만, 6개월째 몰래 흡연 중”이라는 사연을 받고 이야기를 나누는 모습이 공개됐다.

사연자는 “이렇게까지 해야 하나 싶으면서도 헤어지기는 싫다”고 고민을 털어놨다.

출연진 중 흡연자는 딘딘과 이선민이었다. 엄지윤은 이들에게 “담배가 남한테 피해를 준다고 생각하냐”고 물었다.

이에 딘딘은 “요즘은 담배에 대한 부정적인 시선이 너무 많으니까 조심해서 피워야지”라고 말했다.

이선민은 “정책적으로 ‘길빵’(길거리 흡연)은 사라졌다”며 “근데 아직도 그러신 분이 계신다. 나도 눈살 찌푸려진다”고 했다.

그런가 하면 엄지윤은 자신의 흡연 경험을 언급했다.

방송인 엄지윤이 담배 한 갑을 피운 경험을 언급해 놀라게 했다. 유튜브 ‘팅팅팅팅’ 캡처
방송인 엄지윤이 담배 한 갑을 피운 경험을 언급해 놀라게 했다. 유튜브 ‘팅팅팅팅’ 캡처


방송인 엄지윤이 담배 한 갑을 피운 경험을 언급해 놀라게 했다. 유튜브 ‘팅팅팅팅’ 캡처
방송인 엄지윤이 담배 한 갑을 피운 경험을 언급해 놀라게 했다. 유튜브 ‘팅팅팅팅’ 캡처


그는 “나는 옛날에 그런 적이 있다”며 “스무살 초반에 ‘딸깍’ 소리가 나는 걸 많이 피우더라. 나도 술 먹고 집 가는 길에 피워봐야겠다고 생각해서 그 자리에서 한 갑을 다 피웠다”고 밝혔다.

이에 딘딘과 이선민은 “한 갑을?”이라며 놀랐고, 엄지윤은 “‘이걸 왜 피우지?’라고 생각하고 잤다”고 답했다.

엄지윤은 이어 “다음 날에 목소리가 아예 안 나오더라. 그 뒤로 담배를 피워본 적이 없다”고 했다.

이를 들은 딘딘은 “잘못 피운 것 같다. 좀 있다 내가 알려줄 테니 나와 봐라”라고 해 웃음을 자아냈다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
엄지윤이 스무살 초반 술 후 피운 담배 양은?
인기기사
박지현, ‘우아한 미모’
‘발랄한 레드카펫 퇴장’ 정호연
‘칸영화제’ 사로잡은 여신들
‘호프’ 정호연, 칸 레드카펫 위 발랄한 퇴장
여신 정호연
‘호프’ 정호연, 칸 레드카펫 위 우아한 자태
칸 레드카펫 밟은 ‘호프’ 출연진
‘호프’ 공식 시사회…스포트라이트 받는 출연진
김준호 “주식에 1억 넣었다 11억 대박” 현재 수익률은? ‘경악’

김준호 “주식에 1억 넣었다 11억 대박” 현재 수익률은? ‘경악’
유재석, ‘은인’ 故최진실 딸 챙겼다… 결혼식 축의금 어땠길래 최준희 ‘감동’

유재석, ‘은인’ 故최진실 딸 챙겼다… 결혼식 축의금 어땠길래 최준희 ‘감동’
“女 사진 수천장”…텔레그램에 CJ 여직원 330명 정보 유출

“女 사진 수천장”…텔레그램에 CJ 여직원 330명 정보 유출
50대 운전 SUV에 치인 7세 여아… 닥터헬기 이송 중 끝내 숨져

50대 운전 SUV에 치인 7세 여아… 닥터헬기 이송 중 끝내 숨져
“저질 장사치 막장” 李대통령도 분노…정용진, ‘5·18 탱크데이’ 스타벅스 대표 해임

“저질 장사치 막장” 李대통령도 분노…정용진, ‘5·18 탱크데이’ 스타벅스 대표 해임
“출연료 몇억인데” “동북공정 빌미”…‘대군부인’ 왜곡에 전문가들 직격

“출연료 몇억인데” “동북공정 빌미”…‘대군부인’ 왜곡에 전문가들 직격
“길 가던 여성에 주먹 날려” 20대男, 강남 한복판서 묻지마 폭행…시민들이 제압

“길 가던 여성에 주먹 날려” 20대男, 강남 한복판서 묻지마 폭행…시민들이 제압
“조진웅은 소년범” 첫 보도했다 고발당한 기자, 소년법 위반 ‘혐의없음’ 처분받았다

“조진웅은 소년범” 첫 보도했다 고발당한 기자, 소년법 위반 ‘혐의없음’ 처분받았다
“흉기 안 들고 갔다” 배우 나나 자택 침입한 30대男 또 주장… 징역 10년 구형

“흉기 안 들고 갔다” 배우 나나 자택 침입한 30대男 또 주장… 징역 10년 구형
인기 클릭
Weekly Best

  1. 유명 개그맨, 결혼 15일 만에 ‘불륜’…침대 셀카 유출

    유명 개그맨, 결혼 15일 만에 ‘불륜’…침대 셀카 유출

  2. 서인영, 방송 중 돌발 행동…“사타구니에도 향수 뿌려, 준비해야 한다”

    서인영, 방송 중 돌발 행동…“사타구니에도 향수 뿌려, 준비해야 한다”

  3. 이선민 주요 부위 노출 사고…“유튜브에 떡하니 올라갔다”

    이선민 주요 부위 노출 사고…“유튜브에 떡하니 올라갔다”

  4. 조영남, 또 ‘전처’ 윤여정 언급…“그 여자, 이혼해서 잘된 것”

    조영남, 또 ‘전처’ 윤여정 언급…“그 여자, 이혼해서 잘된 것”

  5. 김준호 “주식에 1억 넣었다 11억 대박” 현재 수익률은? ‘경악’

    김준호 “주식에 1억 넣었다 11억 대박” 현재 수익률은? ‘경악’
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘칸영화제’ 사로잡은 여신들

‘칸영화제’ 사로잡은 여신들

“이렇게 긴 시간 끝까지 자리를 지키시고 관람해주셔서 진심으로 감사드립니다. 메르시(merci·감사합니다).”칸영화제 황금종려상을 노리
‘시선강탈’ 칸 레드카펫

‘시선강탈’ 칸 레드카펫

로미 스트라이드(Romee Strijd)가 16일(현지시간) 프랑스 칸에서 열린 제79회 칸 국제영화제의 영화 ‘더 빌러비드(The B