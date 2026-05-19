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“구글 해킹당해…지인들 2차 피해 걱정” 정주리 충격 근황

입력 :2026-05-19 17:47:32
수정 :2026-05-19 17:47:32
코미디언 정주리 인스타그램 캡처
코미디언 정주리 인스타그램 캡처


코미디언 정주리가 해킹 피해를 호소했다.

19일 정주리는 소셜미디어(SNS)를 통해 “구글 해킹을 당해 구글 계정 접속이 안 됩니다”라고 말했다.

그는 “유튜브 음원 저작권 관련 메일을 받아 처리하는 과정에서 이런 일이 생겼어요. 저와 같은 일을 겪으신 분이 계실까요?”라고 물었다.

그러면서 “휴대전화 초기화까지 당했어요. 저뿐만이 아니라 2차 피해까지 지인들에게 생길까 봐 걱정이 됩니다”라고 했다.

또한 “저는 집에서 그냥 애만 봅니다. 혹시나 돈을 요구하거나 이상한 게시물이 올라온다 해도 무시하셔요”라고 당부했다.

이어 “원래도 정신없는 나에게 너무한다 정말. 내 아이들 사진 헝헝”이라고 덧붙였다.

코미디언 정주리 인스타그램 캡처
코미디언 정주리 인스타그램 캡처


정주리는 2005년 SBS 공채 8기로 데뷔해 ‘웃찾사’ 등에서 활약했다.

현재는 방송과 개인 채널을 넘나들며 다섯 아들의 육아 일상을 공유하고 있다.

온라인뉴스부
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