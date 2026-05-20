송지은♥박위, 결혼 19개월만 ‘2세 소식’…“설레는 마음”

박위 송지은 부부. 유튜브 ‘위라클’

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

[ 내안의 AI 본성 분석 : UNMASK ] "기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다." 기사 반응 MBTI 확인 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 박위가 2세 계획을 주저했던 주된 이유는? 육체적 제약으로 인한 두려움 경제적 부담

박위·송지은 부부가 2세를 위한 시험관 시술에 도전한다고 밝혔다.19일 방송된 SBS ‘동상이몽2 - 너는 내 운명’에서는 결혼 19개월 차인 두 사람의 신혼 일상이 공개됐다.이날 박위는 조카의 어린이날 선물을 고민했고, 송지은은 “우리가 선물해준 옷을 입고 다니는 모습이 너무 예쁘다”며 남다른 애정을 드러냈다.이어 송지은은 “나는 원래 아이를 정말 좋아한다”며 “결혼하면 아기를 빨리 낳고 싶다는 생각이 있었다”고 털어놨다.다만 2세 계획을 두고 현실적인 고민도 있었다고 했다. 송지은은 “남편이 대답을 주저하는 걸 보면서 아직 해결되지 못한 부담감이 있구나 싶었다”며 “아이를 키우는 건 두 사람이 함께하는 일이니까 몰아붙이지 말아야겠다고 생각했다”고 말했다.박위는 육체적 제약으로 인해 느꼈던 두려움을 솔직하게 고백했다. 그는 “아이의 기저귀를 갈아줄 수 있을까, 안전하게 안을 수 있을까, 무슨 일이 생겼을 때 안고 병원으로 달려갈 수 있을까 하는 생각들이 저를 옭아맸다”고 말했다.또 “육아 과정에서 지은이가 저보다 더 힘들어질 것 같아 미안한 마음이 컸다”며 “그래서 2세 이야기를 일부러 피했던 것 같다”고 털어놨다.하지만 주변의 응원 속에서 생각이 달라졌다고 했다. 박위는 “‘아이는 힘으로 키우는 게 아니라 사랑으로 키우는 것’이라는 말을 듣고 용기를 얻었다”며 “부족한 부분이 있더라도 사랑으로 충분히 잘 키울 수 있겠다는 생각이 들었다”고 밝혔다.두 사람은 올해부터 본격적으로 2세 준비에 나선다. 송지은은 “저희는 시험관 시술을 해야 하기 때문에 시기를 어느 정도 정해서 준비할 수 있었다”며 “결과를 예측할 수는 없지만 설레는 마음으로 도전하려고 한다”고 말했다.온라인뉴스부