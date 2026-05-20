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“왜 쫓겨났을까”…신지, 결혼 2주 만에 올라온 글

입력 :2026-05-20 06:53:03
수정 :2026-05-20 06:53:03
신지 인스타그램
신지 인스타그램


그룹 코요태 신지가 결혼 2주 만의 근황을 공개했다.

지난 18일 신지는 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 밤하늘 아래 활짝 핀 백장미 넝쿨 앞에서 포즈를 취하고 있는 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 신지는 빨간색 가디건에 검은색 진을 매치해 감각적인 데일리룩을 선보였다. 짧은 단발 펌 헤어스타일과 함께 장미꽃을 바라보며 짓는 화사한 미소에서 새신부의 행복함이 그대로 묻어났다.

특히 “잠시 혼자 있고 싶으니까 저리 가줄래?”, “왜 쫓겨났을까”라는 자막과 함께 무릎에 얼굴을 묻은 사진을 게재해 달콤한 신혼 생활 속 유쾌한 반전 일상으로 시선을 사로잡았다.

한편 신지는 지난 2일 서울 강남의 한 웨딩홀에서 7살 연하의 가수 문원과 결혼식을 올렸다.

온라인뉴스부
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