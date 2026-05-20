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강수지, 20년 된 휴면통장 잔액 ‘대박’…“얼른 가서 정리해라”

입력 :2026-05-20 11:26:08
수정 :2026-05-20 11:26:08
가수 강수지가 휴면 통장에서 뜻밖의 잔액을 확인했다고 밝혔다. 유튜브 ‘강수지tv 살며사랑하며배우며’ 캡처
가수 강수지가 휴면 통장에서 뜻밖의 잔액을 확인했다고 밝혔다. 유튜브 ‘강수지tv 살며사랑하며배우며’ 캡처


가수 강수지가 휴면계좌 통장에서 뜻밖의 잔액을 확인했다고 밝혔다.

18일 강수지 유튜브 채널 ‘강수지tv 살며사랑하며배우며’에는 ‘여러분 요즘 정리하기 딱 좋은 날씨 같아요’라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 강수지는 오랫동안 미뤄왔던 통장을 정리한 일화를 공개했다.

그는 “집에 안 쓰는 통장 한두 개쯤 있지 않냐”며 “몇백원, 몇천원 남았겠다고 생각하고 20년 전에 만들어 둔 현금카드와 통장들을 들고 날을 잡아 은행을 찾았다”고 운을 뗐다.

첫 번째 통장을 확인한 결과 23만원이 남아있었다고 한다. 강수지는 “겨울 코트 주머니에서 1만원만 나와도 기분 좋지 않냐”며 “23만원을 찾은 이때부터 상상의 나래를 펴기 시작했다”고 전했다.

가수 강수지가 휴면 통장에서 뜻밖의 잔액을 확인했다고 밝혔다. 유튜브 ‘강수지tv 살며사랑하며배우며’ 캡처
가수 강수지가 휴면 통장에서 뜻밖의 잔액을 확인했다고 밝혔다. 유튜브 ‘강수지tv 살며사랑하며배우며’ 캡처


여기서 끝이 아니었다. 기대감을 안고 방문한 다음 은행의 통장을 조회한 결과 200만원이라는 거금이 들어있었던 것이다.

강수지는 “어머나 여러분!”이라며 당시의 짜릿했던 기쁨을 감추지 못했다.

그는 또 해지된 줄 알았던 외화 통장까지 추가로 발견돼 약 30달러(약 4만 5000원)를 받는 소소한 기쁨까지 누렸다.

몇 년 동안 미뤄왔던 휴면 통장 정리를 통해 총 220여만원의 돈을 찾게 된 강수지는 구독자들에게도 자산 정리를 추천했다.

그는 “집 서랍에 오래된 통장들이 있다면 봄이 왔으니 얼른 가서 정리해라”라며 “해지할 건 해지해야 한다”고 말했다.

온라인뉴스부
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