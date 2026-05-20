기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

연예계 떠나 통계학과 교수로…‘미스코리아 출신’ 배우 깜짝 근황

입력 :2026-05-20 14:45:33
수정 :2026-05-20 14:45:33
사진=서울신문 DB
사진=서울신문 DB


‘미스코리아 진’ 출신 배우 김연주가 대학 강단에 선 근황이 전해졌다.

그는 지난 3월 고려대학교 서울캠퍼스 정경대학 통계학과 전임 교원으로 정식 임용됐다. 연예계를 떠나 오랜 학업 끝에 대학교수로 임용된 그의 드라마틱한 커리어 전환이 화제를 모으고 있다.

현재 그는 인간-컴퓨터 상호작용(HCI) 분야 연구를 맡고 있으며, 이번 학기부터 학부생들을 대상으로 ‘통계 계산 소프트웨어’ 등의 과목을 맡아 수업을 진행하고 있다.

앞서 김연주는 고려대학교에서 진행한 ‘2026학년도 전기 연구 중점 교수 초빙 공고’에 직접 지원해 심사 과정을 거쳐 최종 합격한 것으로 알려졌다. 해당 공고의 지원 자격은 최소 ‘박사 학위 소지자’ 및 ‘영어 강의가 가능한 자’ 등으로 학문적 성취와 글로벌 역량을 동시에 요구하는 조건이었다.

사진=고려대학교 홈페이지 캡처
사진=고려대학교 홈페이지 캡처


이번 임용은 1년 계약 후 재평가를 거쳐 2년 단위 계약제로 전환되는 ‘비정년 트랙’ 형태다. 향후 3회 이상 재임용될 경우 정년 트랙 초빙 과정에서 가산점 등 우대를 받게 되는 전문 보직이다. 그는 통계학과 내에서 ‘사회과학을 위한 데이터과학’ 분야에 지원해 임용을 확정 지었다.

이번 교수 임용은 그가 10년이 넘는 긴 세월 동안 묵묵히 쌓아 올린 학문적 노력의 결실이다. 그는 2003년 단국대학교 연극영화과를 졸업한 후 2013년 동 대학원에서 석사 학위를 취득했다. 이어 2019년 단국대학교 대학원 커뮤니케이션학과에서 대중문화 및 미디어 연구로 최종 박사 학위를 취득했다.

2022년부터 2025년까지는 서울대학교 언론정보연구소에서 선임 연구원으로 재직했다. 이 기간 동안 인공지능(AI) 기반의 팩트체크 시스템 연구, 메타버스 광고 환경에 대한 소비자 반응 분석 등 최첨단 미디어 테크놀로지와 통계학을 접목한 다수의 논문을 발표한 바 있다.

사진=MBC 드라마 ‘주홍글씨’ 캡처
사진=MBC 드라마 ‘주홍글씨’ 캡처


한편 김연주는 1999년 미스코리아 대회에서 ‘진’에 선발되며 주목받았다. 이후 연예계에 데뷔해 다수의 드라마와 예능 프로그램에서 주연급 배우로 활약했지만 2014년 결혼과 함께 사실상 연예계 활동을 중단했다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
김연주가 고려대 임용된 전공 분야는?
인기기사
박지현, ‘우아한 미모’
‘발랄한 레드카펫 퇴장’ 정호연
‘칸영화제’ 사로잡은 여신들
‘호프’ 정호연, 칸 레드카펫 위 발랄한 퇴장
여신 정호연
‘호프’ 정호연, 칸 레드카펫 위 우아한 자태
칸 레드카펫 밟은 ‘호프’ 출연진
‘호프’ 공식 시사회…스포트라이트 받는 출연진
“왜 쫓겨났을까”…신지, 결혼 2주 만에 올라온 글

“왜 쫓겨났을까”…신지, 결혼 2주 만에 올라온 글
엄지윤, 담배 한갑 다 피우더니…“목소리 아예 안 나와”

엄지윤, 담배 한갑 다 피우더니…“목소리 아예 안 나와”
걸그룹 출신 배우 “18년 전 성폭행 피해…‘강간죄’ 인정”

걸그룹 출신 배우 “18년 전 성폭행 피해…‘강간죄’ 인정”
강수지, 20년 된 휴면통장 잔액 ‘대박’…“얼른 가서 정리해라”

강수지, 20년 된 휴면통장 잔액 ‘대박’…“얼른 가서 정리해라”
“안정 취해야” 르세라핌 김채원, 활동 잠정 중단…안타까운 근황 전해졌다

“안정 취해야” 르세라핌 김채원, 활동 잠정 중단…안타까운 근황 전해졌다
“애기들아 실컷 놀아”…93세 이길여 총장 ‘영원한 젊음’ 비결

“애기들아 실컷 놀아”…93세 이길여 총장 ‘영원한 젊음’ 비결
송지은♥박위, 결혼 19개월만 ‘2세 소식’…“설레는 마음”

송지은♥박위, 결혼 19개월만 ‘2세 소식’…“설레는 마음”
“불륜했다가 남편한테 복수당해…이혼 청구 가능할까요” 충격 사연

“불륜했다가 남편한테 복수당해…이혼 청구 가능할까요” 충격 사연
아이유·변우석 이어 ‘대군부인’ 작가도 사과 “역사적 맥락 못 살폈다”

아이유·변우석 이어 ‘대군부인’ 작가도 사과 “역사적 맥락 못 살폈다”
인기 클릭
Weekly Best

  1. 유명 개그맨, 결혼 15일 만에 ‘불륜’…침대 셀카 유출

    유명 개그맨, 결혼 15일 만에 ‘불륜’…침대 셀카 유출

  2. 서인영, 방송 중 돌발 행동…“사타구니에도 향수 뿌려, 준비해야 한다”

    서인영, 방송 중 돌발 행동…“사타구니에도 향수 뿌려, 준비해야 한다”

  3. 이선민 주요 부위 노출 사고…“유튜브에 떡하니 올라갔다”

    이선민 주요 부위 노출 사고…“유튜브에 떡하니 올라갔다”

  4. 유재석, ‘은인’ 故최진실 딸 챙겼다… 결혼식 축의금 어땠길래 최준희 ‘감동’

    유재석, ‘은인’ 故최진실 딸 챙겼다… 결혼식 축의금 어땠길래 최준희 ‘감동’

  5. 김준호 “주식에 1억 넣었다 11억 대박” 현재 수익률은? ‘경악’

    김준호 “주식에 1억 넣었다 11억 대박” 현재 수익률은? ‘경악’
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘칸영화제’ 사로잡은 여신들

‘칸영화제’ 사로잡은 여신들

“이렇게 긴 시간 끝까지 자리를 지키시고 관람해주셔서 진심으로 감사드립니다. 메르시(merci·감사합니다).”칸영화제 황금종려상을 노리
‘시선강탈’ 칸 레드카펫

‘시선강탈’ 칸 레드카펫

로미 스트라이드(Romee Strijd)가 16일(현지시간) 프랑스 칸에서 열린 제79회 칸 국제영화제의 영화 ‘더 빌러비드(The B