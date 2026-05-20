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“둘에서 셋으로” 세븐♥이다해, 결혼 3년 만에 ‘기쁜 소식’

입력 :2026-05-20 19:26:15
수정 :2026-05-20 19:26:15
배우 이다해와 가수 세븐이 결혼 3년 만에 임신 소식을 전했다. SNS 캡처
배우 이다해와 가수 세븐이 결혼 3년 만에 임신 소식을 전했다. SNS 캡처


배우 이다해와 가수 세븐이 결혼 3년 만에 부모가 된다.

이다해는 20일 소셜미디어(SNS)를 통해 “둘에서 셋으로. 우리에게 작은 기적이 찾아왔다”며 임신 소식을 전했다.

함께 게시한 영상 속에서 이다해와 세븐은 ‘엄마’(MOM), ‘아빠’(DAD)라고 쓰인 모자를 각각 쓰고 초음파 사진을 공개했다.

이다해가 임신 소식을 알리자 배우 오연수, 성유리, 코미디언 심진화 등 연예계 동료들도 댓글을 달고 축하했다.

세븐♥이다해 웨딩화보. 이다해 인스타그램
세븐♥이다해 웨딩화보. 이다해 인스타그램


이다해와 세븐은 8년 열애 끝에 지난 2023년 5월 결혼했다.

2001년 전국춘향선발대회를 통해 연예계에 데뷔한 이다해는 드라마 ‘왕꽃 선녀님’, ‘마이걸’, ‘추노’, ‘착한마녀전’ 등에 출연했다.

세븐은 2003년 가수로 데뷔해 ‘와줘’ ‘열정’ ‘내가 노래를 못해도’ 등의 히트곡을 냈다. 두 사람은 2016년 9월 열애를 인정한 뒤 2023년 5월 결혼했다.

온라인뉴스부
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