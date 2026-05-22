기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

장원영, 미술관 같은 137억 집 공개 ‘영앤리치의 삶’

입력 :2026-05-22 10:46:58
수정 :2026-05-22 10:46:58
사진=장원영 인스타그램 캡처
사진=장원영 인스타그램 캡처


그룹 ‘아이브(IVE)’의 멤버 장원영이 감각적인 인테리어로 꾸며진 자택을 공개하며 ‘영앤리치’의 면모를 다시 한번 증명했다.

장원영은 지난 21일 자신의 인스타그램에 자택 거실 공간을 배경으로 촬영한 사진 여러 장을 게재했다. 공개된 사진 속에서 그는 탁 트인 한강 뷰와 서울의 랜드마크인 롯데월드타워가 한눈에 들어오는 대형 통창 앞에 서서 여유로운 시간을 만끽하고 있다.

화려한 도심 풍경을 배경으로 배치된 가구들과 오브제 등은 현대 미술관의 갤러리를 연상케 했다.

사진=장원영 인스타그램 캡처
사진=장원영 인스타그램 캡처


사진=장원영 인스타그램 캡처
사진=장원영 인스타그램 캡처


거실 중심부를 강렬하게 채우고 있는 레드 컬러의 대형 소파는 일반적인 집에서는 보기 드문 디자인이다. 이는 프랑스의 세계적인 가구 디자이너 피에르 폴랭(Pierre Paulin)의 대표작 ‘듄 소파’로, 모듈 한 칸의 가격만 최소 700만원에서 최대 1100만원을 호가하는 것으로 알려졌다. 거실 배치 규모를 고려하면 전체 소파 세트의 총가격은 최소 1억원을 가볍게 상회할 것으로 추정된다.

장원영이 보여준 이러한 감각적이고 호화로운 인테리어는 그가 가진 독보적인 재력과 맞물려 더욱 큰 화제를 모으고 있다.

그는 지난해 서울 용산구 한남동 유엔빌리지 소재의 이 집을 대출 없이 137억원 전액 현금으로 매입한 사실이 알려지며 화제가 된 바 있다.

사진=장원영 인스타그램 캡처
사진=장원영 인스타그램 캡처


한편 장원영이 속한 그룹 ‘아이브’는 최근 일본 오사카 교세라돔 공연을 전석 매진시키며 성황리에 공연을 마쳤다. 6월에는 일본 도쿄돔 공연을 포함해 마닐라, 싱가포르, 호주 등을 순회하는 두 번째 월드 투어 ‘쇼 왓 아이 엠(SHOW WHAT I AM)’을 이어간다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
장원영이 한남동 집을 구입한 방법은?
인기기사
‘amfAR 갈라’ 스타들의 드레스 자태
‘시선 사로잡는’ 칸 레드카펫
전지현, ‘원조 여신의 아우라’
고소영 “♥장동건과 헤어지고 각자 다른 연애” 충격 고백

고소영 “♥장동건과 헤어지고 각자 다른 연애” 충격 고백
“관악산 가면 운빨 받는다”던 유퀴즈 역술가…‘제2의 관악산’ 있다는데

“관악산 가면 운빨 받는다”던 유퀴즈 역술가…‘제2의 관악산’ 있다는데
2026년 5월 22일

2026년 5월 22일
노렸나? 김규리 자택 강도, “결박 후 3천만원 요구”…박나래·나나 이어 ‘불안감’

노렸나? 김규리 자택 강도, “결박 후 3천만원 요구”…박나래·나나 이어 ‘불안감’
전한길 “스타벅스 불매 지나치다”…강용석 “스타벅스 애용해야”

전한길 “스타벅스 불매 지나치다”…강용석 “스타벅스 애용해야”
“피자·라면 먹어도 빠져”…16㎏ 감량 홍현희, ‘식습관 루틴 5계명’ 무엇?

“피자·라면 먹어도 빠져”…16㎏ 감량 홍현희, ‘식습관 루틴 5계명’ 무엇?
노유민 ‘6살 연상’ 아내, ‘이혼숙려캠프’ 섭외에 불쾌감 “도대체 몇 번째”

노유민 ‘6살 연상’ 아내, ‘이혼숙려캠프’ 섭외에 불쾌감 “도대체 몇 번째”
유승준 딸 “아빠 때문에 공무원 잘렸대잖아”…항소심 앞두고 ‘말말말’

유승준 딸 “아빠 때문에 공무원 잘렸대잖아”…항소심 앞두고 ‘말말말’
여름만 되면 팍팍 ‘늙는 피부’…‘이 과일’ 먹으니 세포 손상 싹 줄었다

여름만 되면 팍팍 ‘늙는 피부’…‘이 과일’ 먹으니 세포 손상 싹 줄었다
인기 클릭
Weekly Best

  1. 유명 개그맨, 결혼 15일 만에 ‘불륜’…침대 셀카 유출

    유명 개그맨, 결혼 15일 만에 ‘불륜’…침대 셀카 유출

  2. “왜 쫓겨났을까”…신지, 결혼 2주 만에 올라온 글

    “왜 쫓겨났을까”…신지, 결혼 2주 만에 올라온 글

  3. 이선민 주요 부위 노출 사고…“유튜브에 떡하니 올라갔다”

    이선민 주요 부위 노출 사고…“유튜브에 떡하니 올라갔다”

  4. 유재석, ‘은인’ 故최진실 딸 챙겼다… 결혼식 축의금 어땠길래 최준희 ‘감동’

    유재석, ‘은인’ 故최진실 딸 챙겼다… 결혼식 축의금 어땠길래 최준희 ‘감동’

  5. 강수지, 20년 된 휴면통장 잔액 ‘대박’…“얼른 가서 정리해라”

    강수지, 20년 된 휴면통장 잔액 ‘대박’…“얼른 가서 정리해라”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘amfAR 갈라’ 스타들의 드레스 자태

‘amfAR 갈라’ 스타들의 드레스 자태

전 세계 영화인들의 축제인 제79회 칸 국제영화제가 한창인 가운데, 영화제 최고의 장외 축제이자 전 세계 셀럽들이 총출동하는 ‘amfA
‘시선 사로잡는’ 칸 레드카펫

‘시선 사로잡는’ 칸 레드카펫

모델 벨라 하디드가 20일(현지시간) 프랑스 칸의 팔레 데 페스티발에서 열린 제79회 칸 국제영화제 중 영화 ‘라 바타이유 드골: 레쥬