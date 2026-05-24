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한지민과 손 꼭 잡은 의문의 ‘키큰男’ ♥최정훈 아니었다 ‘의외 인물’

입력 :2026-05-24 10:40:08
수정 :2026-05-24 10:40:08
한지민 인스타그램
한지민 인스타그램


배우 한지민이 열애 중인 밴드 ‘잔나비’의 최정훈이 아닌 남성과 손잡고 있는 사진을 공개해 팬들의 호기심을 자아냈다.

한지민은 최근 인스타그램에 호주 브리즈번에서 찍은 사진 여러 장을 올렸다.

사진 중에 한지민이 키가 큰 남성의 손을 꼭 잡고 있는 뒷모습이 팬들의 눈길을 끌었다. 이 남성이 한지민의 열애 상대인 최정훈이 아닌 것으로 보여 더욱 궁금증을 자아냈다.

이 남성의 정체는 한지민의 조카로 밝혀졌다. 김연경은 “조카 키가 나랑 비슷할 듯”이라는 댓글을 남겼고, 한지민은 “전혀. 내 옆이라 그래”라며 민망해하는 이모티콘을 덧붙여 웃음을 안겼다.

한지민은 10살 연하의 최정훈과 공개 열애 중이다.

온라인뉴스부
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