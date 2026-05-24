한지민과 손 꼭 잡은 의문의 ‘키큰男’ ♥최정훈 아니었다 ‘의외 인물’

한지민 인스타그램

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배우 한지민이 열애 중인 밴드 ‘잔나비’의 최정훈이 아닌 남성과 손잡고 있는 사진을 공개해 팬들의 호기심을 자아냈다.한지민은 최근 인스타그램에 호주 브리즈번에서 찍은 사진 여러 장을 올렸다.사진 중에 한지민이 키가 큰 남성의 손을 꼭 잡고 있는 뒷모습이 팬들의 눈길을 끌었다. 이 남성이 한지민의 열애 상대인 최정훈이 아닌 것으로 보여 더욱 궁금증을 자아냈다.이 남성의 정체는 한지민의 조카로 밝혀졌다. 김연경은 “조카 키가 나랑 비슷할 듯”이라는 댓글을 남겼고, 한지민은 “전혀. 내 옆이라 그래”라며 민망해하는 이모티콘을 덧붙여 웃음을 안겼다.한지민은 10살 연하의 최정훈과 공개 열애 중이다.온라인뉴스부