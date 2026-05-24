“말하고 싶었는데…” 女모델, ♥셰프 손종원 열애설에 입 열었다

모델 여연희. 유튜브 채널 ‘여연희ing’ 캡처

모델 여연희. 유튜브 채널 ‘여연희ing’ 캡처

모델 여연희. 유튜브 채널 ‘여연희ing’ 캡처

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모델 여연희가 셰프 손종원과의 열애설을 직접 부인했다.여연희는 최근 자신의 유튜브 채널에 올린 영상에서 손종원 셰프와의 열애설이 언급되자 “이건 어딘가에서 말하고 싶었는데 잘 됐다”고 밝혔다.이어 “내 유튜브에서 말해야겠다. 아니다. 아예 아니다”고 말했다.손종원과의 관계에 대해서는 “실제로 아는 오빠”라고 답했다.여연희는 “어디에 사귄다는 글이 올라왔다고 한다. 마침 오빠(손종원)가 올린 강아지 사진이 우리 라운이랑 너무 닮은 거야. 하지만 같은 강아지가 아니다”라고 설명했다.이어 “제 전 회사로 기자님들에게 전화가 엄청 많이 왔다고 하더라. 근데 열애설이 엄청 기분 나쁘지는 않다. 오빠가 인기가 많기 때문에”라고 했다.특히 “‘모델 일 안 하고 연애만 하냐’라는 댓글이 기억에 남는다”고 덧붙였다.그는 “‘손종원은 공부 잘하는 여자 사귈 줄 알았는데 텅텅이랑 사귀네’ 그러더라. 저 똑똑하거든요? 똑똑하니까 아직까지 일하는 거다”라고 응수했다.여연희는 온스타일 ‘도전 슈퍼모델 코리아’ 시즌 3을 통해 얼굴을 알렸다.현재 서바이벌 ‘킬잇: 스타일 크리에이터 대전쟁’에 출연 중이다.온라인뉴스부