기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

[포토] ‘서머 퀸’ 효린, 구릿빛 피부에 탄탄 복근 뽐내

입력 :2026-05-25 10:40:44
수정 :2026-05-25 10:40:44
사진=효린 SNS 캡처
사진=효린 SNS 캡처


가수 효린이 독보적인 건강미가 돋보이는 일상을 공개하며 다가오는 여름에 대한 기대감을 고조시켰다.

사진=효린 SNS 캡처
사진=효린 SNS 캡처


사진=효린 SNS 캡처
사진=효린 SNS 캡처


효린은 지난 22일 자신의 SNS를 통해 스타일리시한 근황 사진을 여러 장 게재했다. 공개된 사진 속 그는 과감하고 트렌디한 패션으로 시선을 사로잡았다. 특히 레이스 홀터넥 크롭톱에 캡 모자를 매치해 힙한 매력을 발산하는가 하면, 등이 훤히 드러나는 백리스 톱으로 탄탄한 등 근육과 완벽한 바디라인을 자랑했다.

사진=효린 SNS 캡처
사진=효린 SNS 캡처


평소 건강한 에너지로 사랑받아온 효린은 이번 일상 사진을 통해 ‘여름의 아이콘’다운 면모를 다시 한번 입증했다.

사진=효린 SNS 캡처
사진=효린 SNS 캡처


한편, 지난 2010년 그룹 씨스타로 데뷔한 효린은 탁월한 가창력과 퍼포먼스로 큰 사랑을 받았으며, 현재는 솔로 아티스트로서 독창적인 음악 행보를 이어가고 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
효린이 SNS에 근황 사진을 게재한 날짜는?
인기기사
‘amfAR 갈라’ 스타들의 드레스 자태
‘시선 사로잡는’ 칸 레드카펫
전지현, ‘원조 여신의 아우라’
조혜련 “내 아들, 연예인 자식이라 당했다…18살에 ‘초등졸’” 피끓는 고백

조혜련 “내 아들, 연예인 자식이라 당했다…18살에 ‘초등졸’” 피끓는 고백
“남자 구실 못하게 할 거야” 10대 딸 성범죄 가해자 직접 응징한 대만 엄마 징역형

“남자 구실 못하게 할 거야” 10대 딸 성범죄 가해자 직접 응징한 대만 엄마 징역형
“매일 ‘이 주전자’에 물 끓여 마셨는데”…차 한 잔에 미세플라스틱 30억개 ‘와르르’

“매일 ‘이 주전자’에 물 끓여 마셨는데”…차 한 잔에 미세플라스틱 30억개 ‘와르르’
“18세까지 매달 24만원 드립니다” 깜짝 발표…저출산에 나선 ‘이 나라’

“18세까지 매달 24만원 드립니다” 깜짝 발표…저출산에 나선 ‘이 나라’
2026년 5월 25일

2026년 5월 25일
“아빠는 나쁜 사람”…자녀와 ‘이간질’하는 아내 때문에 고민인 남편

“아빠는 나쁜 사람”…자녀와 ‘이간질’하는 아내 때문에 고민인 남편
“조정석·거미, 결혼식 초대 안하더라” 수년째 서운함 나온 이유

“조정석·거미, 결혼식 초대 안하더라” 수년째 서운함 나온 이유
“여름철 ‘이것’ 매일 먹었더니 뱃살 쏙”…씹어 먹는 ‘천연 혈관 약’ 정체는

“여름철 ‘이것’ 매일 먹었더니 뱃살 쏙”…씹어 먹는 ‘천연 혈관 약’ 정체는
“후진하다가 페달 조작 미숙으로” 노부부 탄 차량 계곡 추락

“후진하다가 페달 조작 미숙으로” 노부부 탄 차량 계곡 추락
인기 클릭
Weekly Best

  1. “왜 쫓겨났을까”…신지, 결혼 2주 만에 올라온 글

    “왜 쫓겨났을까”…신지, 결혼 2주 만에 올라온 글

  2. 유재석, ‘은인’ 故최진실 딸 챙겼다… 결혼식 축의금 어땠길래 최준희 ‘감동’

    유재석, ‘은인’ 故최진실 딸 챙겼다… 결혼식 축의금 어땠길래 최준희 ‘감동’

  3. 강수지, 20년 된 휴면통장 잔액 ‘대박’…“얼른 가서 정리해라”

    강수지, 20년 된 휴면통장 잔액 ‘대박’…“얼른 가서 정리해라”

  4. “왜 이준기와 헤어졌나요?” 묻자…결혼 앞둔 문채원 입 열었다

    “왜 이준기와 헤어졌나요?” 묻자…결혼 앞둔 문채원 입 열었다

  5. 최준희, 결혼식 불청객에 분노…“축의금도 없이 야무지게 먹어”

    최준희, 결혼식 불청객에 분노…“축의금도 없이 야무지게 먹어”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘amfAR 갈라’ 스타들의 드레스 자태

‘amfAR 갈라’ 스타들의 드레스 자태

전 세계 영화인들의 축제인 제79회 칸 국제영화제가 한창인 가운데, 영화제 최고의 장외 축제이자 전 세계 셀럽들이 총출동하는 ‘amfA
‘시선 사로잡는’ 칸 레드카펫

‘시선 사로잡는’ 칸 레드카펫

모델 벨라 하디드가 20일(현지시간) 프랑스 칸의 팔레 데 페스티발에서 열린 제79회 칸 국제영화제 중 영화 ‘라 바타이유 드골: 레쥬