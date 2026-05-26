말투 어눌한 이경규…“뇌졸중 아니냐” 건강검진 결과 밝혔다

코미디언 이경규가 최근 불거진 건강 이상설에 대해 직접 입을 열며 팬들의 우려를 덜었다. 유튜브 ‘김국진 김용만의 길’ 캡처

코미디언 이경규가 최근 불거진 건강 이상설에 대해 직접 입을 열며 팬들의 우려를 덜었다. 유튜브 ‘김국진 김용만의 길’ 캡처

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코미디언 이경규가 최근 불거진 건강 이상설에 대해 직접 입을 열며 팬들의 우려를 덜었다.지난 23일 유튜브 채널 ‘김국진 김용만의 길’에는 이경규가 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.해당 영상에서 이경규는 최근 골프 경기를 한 후 컨디션이 좋지 않았다고 고백하면서 “지난번 라운딩을 했을 때 후반부에 목이 안 좋았다. 아는 동생한테 전화가 왔는데 (그의) 친구가 ‘경규 형님 뇌졸중 아니냐. 말투가 많이 어눌하다’고 했다더라”라고 언급했다.이를 듣던 김용만도 “건강 이상설 기사가 많이 나왔다”고 우려했다. 그러자 이경규는 “어눌하지 않다. 화가 나서 목이 쉬어서 그런 거다”라고 말하며 억울함을 드러냈다.김용만은 “지난번 라운딩 전날 이경규씨가 3시간 동안 연습했다. 그러고 나서 불안해서 아침 8시에 또 연습하고 왔는데 시작하자마자 4홀 만에 8개 오버를 쳤다. 그러니 이 형이 울화가 치밀어서 움직일 때마다 소리를 질렀다”라고 이경규의 목 상태가 좋지 못했던 이유를 설명했다.이경규 역시 “(목이 쉬어서) 말이 안 나왔다”라고 인정했다.이와 함께 김용만은 “이경규씨가 얼마 전에 건강검진을 받았는데 전혀 이상이 없는 것으로 완벽하게 결과가 나왔다”라고 건강 이상설을 일축했다.이경규는 지난 7일 유튜브 채널 ‘갓경규’에 공개된 영상 속 모습으로 건강 이상설에 휩싸였다. 당시 어눌한 말투가 담기면서 팬들의 우려가 깊어졌다.온라인뉴스부