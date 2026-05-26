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하지원, 23년 전 노래 ‘역주행’…음악방송 무대 오른다

입력 :2026-05-26 15:49:51
수정 :2026-05-26 15:49:51
사진=SBS ‘인기가요’, JTBC 디지털스튜디오 웹 예능 ‘26학번 지원이요’ 캡처
사진=SBS ‘인기가요’, JTBC 디지털스튜디오 웹 예능 ‘26학번 지원이요’ 캡처


배우 하지원이 23년 만에 음악방송 무대에 오른다.

오는 30일 방송되는 MBC 음악 프로그램 ‘쇼! 음악중심’에는 배우 하지원이 깜짝 출연을 예고했다. 하지원은 이번 무대를 통해 2003년 가요계를 발칵 뒤집어놓았던 ‘홈런’ 무대를 전격 재현할 예정이다.

이번 음악방송 복귀는 최근 지속적으로 회자되는 ‘홈런’ 무대에 대한 궁금증과 팬들의 뜨거운 화력이 만들어낸 결과물이다. 하지원은 지난 4월 30일 공개된 JTBC 디지털스튜디오 웹 예능 ‘26학번 지원이요’에서 기안84와 강남의 유쾌한 도발에 넘어가 파격적인 공약을 내걸었다.

‘홈런’ 무대에 대한 언급이 계속되자 그는 “공약을 걸겠다”며 “조회수 120만이 넘으면 ‘홈런’ 무대를 다시 하겠다”고 호기롭게 선언했다. 이후 해당 에피소드는 팬들의 든든한 화력에 힘입어 빠른 속도로 목표치를 돌파했다.

사진=JTBC 디지털스튜디오 웹 예능 ‘26학번 지원이요’ 캡처
사진=JTBC 디지털스튜디오 웹 예능 ‘26학번 지원이요’ 캡처


사진=JTBC 디지털스튜디오 웹 예능 ‘26학번 지원이요’ 캡처
사진=JTBC 디지털스튜디오 웹 예능 ‘26학번 지원이요’ 캡처


‘홈런’ 역주행 신드롬은 앞서 하지원이 유튜브 채널 ‘동네친구 강나미’에 게스트로 출연했을 당시부터 시작됐다. 강남은 “이상화가 노래방 가면 아직도 ‘홈런’을 부른다”며 하지원의 숨겨진 가수 활동 시절 영상을 기습적으로 소환했다.

갑작스러운 흑역사(?) 방출에 하지원은 얼굴을 붉히며 “아무도 이 영상을 안 봤으면 좋겠다”고 밝혔다. 이후 관련 숏폼 영상과 편집본의 누적 조회수만 300만 건을 돌파하는 등 하지원의 ‘레전드 무대’로 회자되기도 했다.

하지만 하지원은 과거 한 예능 프로그램에 출연해 “가수를 하고 싶지 않았다”고 솔직한 심경을 고백한 바 있다.

사진=JTBC 디지털스튜디오 웹 예능 ‘26학번 지원이요’ 캡처
사진=JTBC 디지털스튜디오 웹 예능 ‘26학번 지원이요’ 캡처


그는 방송에서 “영화 OST에 들어가는 거라 불렀다. 영화 홍보도 해야 하니까 무대에도 섰다”며 “그런데 사람들은 내가 앨범을 낸 줄 알더라”고 밝혔다. ‘홈런’은 영화 ‘역전에 산다’의 OST다.

그러면서 “나에게는 그렇게 좋은 기억도 아니고 민망하다. 왜 그런 옷을 입었는지 모르겠다”며 과감한 무대 의상에 대해 언급했다.

하지만 본인의 민망함과 상관없이 팬들은 23년 만에 성사된 그의 음악방송 복귀에 열광하고 있다. 오랜만에 무대에 선 하지원의 모습은 30일 ‘쇼! 음악중심’을 통해 만나볼 수 있다.

강경민 기자
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