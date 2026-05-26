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샤넬 런웨이서 ‘D라인’ 깜짝 공개한 톱모델…“임신 맞다”

입력 :2026-05-26 17:47:18
수정 :2026-05-26 17:47:18

최소라, 배 감싼 채 패션쇼 무대 올라
“결혼 7년 만에 임신”

모델 최소라가 결혼 7년 만에 임신 소식을 전했다. 데일리패션뉴스 SNS 캡처
모델 최소라가 결혼 7년 만에 임신 소식을 전했다. 데일리패션뉴스 SNS 캡처


모델 최소라(33)가 ‘D라인’을 드러낸 채 런웨이에 올라 화제를 모은 가운데 임신 사실을 인정했다.

26일 최소라의 소속사 고스트에이전시 관계자는 “최소라가 임신한 것이 맞다”고 밝혔다. 다만 임신 주수나 출산 예정일을 묻는 질문에는 말을 아꼈다.

최소라는 이날 서울 여의도에서 열린 ‘2026 샤넬 공방 컬렉션 쇼’ 런웨이에 올랐다.

순백의 비즈 드레스를 입고 런웨이에 등장한 최소라는 여전히 압도적인 카리스마와 당당한 워킹을 선보였다. 무엇보다 눈길을 끈 것은 드레스 위로 선명하게 드러난 D라인이었다.

최소라는 워킹 도중 두 손으로 배를 따스하게 감싸 쥐거나 토닥이는 모습으로 현장에 모인 이들의 이목을 집중시켰다.

모델 최소라가 결혼 7년 만에 임신 소식을 전했다. 데일리패션뉴스 SNS 캡처
모델 최소라가 결혼 7년 만에 임신 소식을 전했다. 데일리패션뉴스 SNS 캡처


1992년생인 최소라는 2010년 서울패션위크 진태옥 컬렉션으로 데뷔했으며 2012년 ‘도전 수퍼모델 코리아 3’에서 우승을 차지하며 얼굴을 알렸다. 이후 뉴욕·파리 등 세계 주요 패션위크 무대에 오르며 글로벌 패션계에서 활약해왔다.

2019년 사진작가 이코베와 결혼했다. 지인들만 초대해 발리에서 소규모로 결혼식을 올렸다.

2021년에는 ‘제12회 대한민국 대중문화예술상’에서 문화체육관광부장관 표창을 받았다.

최소라는 2019년 포토그래퍼 이코베와 인도네시아 발리에서 백년가약을 맺었다. 최소라 SNS 캡처
최소라는 2019년 포토그래퍼 이코베와 인도네시아 발리에서 백년가약을 맺었다. 최소라 SNS 캡처


이보희 기자
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