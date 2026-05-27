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[포토] ‘못 알아볼 뻔’ 이의정, 확 달라진 근황

입력 :2026-05-27 10:06:41
수정 :2026-05-27 10:06:41
사진=이의정 SNS 캡처
사진=이의정 SNS 캡처


배우 이의정이 180도 달라진 비주얼의 근황을 공유했다.

사진=이의정 SNS 캡처
사진=이의정 SNS 캡처


이의정은 지난 26일 자신의 SNS에 “여자의 변신”, “화장빨”이라는 글과 함께 근황 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 그는 긴 갈색 웨이브 헤어와 짙은 메이크업, 한층 성숙해진 스타일링으로 이전과 전혀 다른 분위기를 자아냈다.

사진=이의정 SNS 캡처
사진=이의정 SNS 캡처


특히 볼을 감싸 쥐는 등 특유의 밝은 에너지가 돋보이는 포즈로 팬들의 눈길을 사로잡았다. 사진을 접한 팬들은 “몰라보게 예뻐졌다”, “방부제 미모다”라며 뜨거운 반응을 보였다.

1975년생인 그는 1990년대 시트콤 ‘남자셋 여자셋’ 등으로 큰 사랑을 받았다. 과거 뇌종양 진단으로 긴 투병 생활을 겪었으나 이를 완치했으며, 최근에는 9세 연하의 남자친구와 6년째 굳건한 열애를 이어가고 있다는 소식을 전해 화제를 모으기도 했다.

온라인뉴스부
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