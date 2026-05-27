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[포토] 장원영, 보석보다 눈부신 ‘비주얼 퀸’ 근황

입력 :2026-05-27 10:14:26
수정 :2026-05-27 10:14:26
사진=에스콰이어 코리아 SNS 캡처
사진=에스콰이어 코리아 SNS 캡처


그룹 아이브(IVE)의 장원영이 독보적인 아우라를 담은 화보를 선보였다.

사진=에스콰이어 코리아 SNS 캡처
사진=에스콰이어 코리아 SNS 캡처


패션 매거진 에스콰이어 코리아가 공개한 이번 화보에서 장원영은 기차 안이라는 이색적인 공간을 배경으로 클래식한 수트부터 우아한 드레스까지 완벽하게 소화했다.

사진=에스콰이어 코리아 SNS 캡처
사진=에스콰이어 코리아 SNS 캡처


특히 화려한 주얼리마저 압도하는 눈부신 비주얼로 ‘화보 장인’의 면모를 가감 없이 발휘했다.

사진=에스콰이어 코리아 SNS 캡처
사진=에스콰이어 코리아 SNS 캡처


화보와 함께 진행된 인터뷰에서는 성숙한 내면도 엿볼 수 있었다. 그는 “지금 이 순간이 가장 소중하다”며 현재에 충실한 자신의 삶의 철학을 공유하는가 하면, 어떤 상황에서도 흔들리지 않는 단단한 마음가짐을 전했다.

사진=에스콰이어 코리아 SNS 캡처
사진=에스콰이어 코리아 SNS 캡처


한편 장원영이 속한 아이브는 현재 월드 투어 ‘SHOW WHAT I AM’을 통해 전 세계 팬들과 만나며 글로벌 대세 행보를 이어가고 있다.

온라인뉴스부
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