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[포토] 트와이스 사나, 가녀린 쇄골에 감춰진 탄탄한 볼륨감

입력 :2026-05-28 11:13:07
수정 :2026-05-28 11:18:08
사진=사나 SNS 캡처
사진=사나 SNS 캡처


트와이스 사나가 베를린 월드투어 비하인드 컷을 공개하며 깜찍함과 성숙함을 넘나드는 반전 매력을 선보였다.

사진=사나 SNS 캡처
사진=사나 SNS 캡처


사나는 자신의 SNS에 “밀린 건 정말 많지만 베를린”이라는 글과 함께 백스테이지 사진을 게재했다.

사진=사나 SNS 캡처
사진=사나 SNS 캡처


사진 속 사나는 월드투어 로고가 새겨진 루즈핏 화이트 맨투맨을 오프숄더 스타일로 연출해 가녀린 쇄골 라인과 탄탄한 볼륨 몸매를 동시에 자랑했다. 여기에 보라색 리본과 페이스 페인팅으로 특유의 ‘큐티 섹시’ 아우라를 완성했다.

사진=사나 SNS 캡처
사진=사나 SNS 캡처


한편 사나가 속한 트와이스는 최근 미국 ‘아메리칸 뮤직 어워즈(AMA)’에서 팬 투표로 선정되는 ‘베스트 여성 K-팝 아티스트’를 수상하며 막강한 글로벌 영향력을 입증했다. 현재 전 세계 43개 도시를 순회하는 역대급 규모의 월드투어를 진행 중인 트와이스는 베를린에 이어 암스테르담에서 유럽 투어의 피날레를 장식할 예정이다.

온라인뉴스부
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트와이스가 아메리칸 뮤직 어워즈에서 수상한 상은?
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