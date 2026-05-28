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션 “혜영이 아름답다”…53세 ‘♥정혜영’, 운동에 푹 빠진 근황 공개

입력 :2026-05-28 16:38:13
수정 :2026-05-28 16:38:13
사진=션 인스타그램 캡처
사진=션 인스타그램 캡처


가수 션이 아내 정혜영의 운동 근황을 전하며 변함없는 애정을 과시했다.

션은 지난 27일 자신의 인스타그램에 “혜영이 아름답다”라는 짧은 문구와 함께 사진 여러 장을 게재했다. 공개된 사진 속에는 하늘색 트레이닝복 세트를 갖춰 입은 정혜영이 진지한 표정으로 대회에 집중하고 있는 모습이 담겼다.

이날 정혜영이 참가한 행사는 고강도 체력을 요구하는 글로벌 피트니스 레이스 대회였다. 해당 대회는 일정 거리를 달리는 러닝과 8개의 기능성 운동 항목을 번갈아 수행해야 하는 극한의 프로그램으로 구성돼 있다. 사진 속 정혜영은 무거운 월볼을 타겟을 향해 던지거나 케틀벨을 양손에 들고 걷는 등 고강도의 동작들을 소화해냈다.

사진=션 인스타그램 캡처
사진=션 인스타그램 캡처


정혜영이 이처럼 강인한 체력을 소유하게 된 배경에는 남편 션의 세심한 조력과 본인의 끈질긴 노력이 있었다.

앞서 션은 운동복 차림의 정혜영과 나란히 찍은 커플 사진을 올리며 “결혼 전에 운동 전혀 안 했던 혜영이를 첫째 하음이 태어나고 혜영이가 건강하게 배우 활동 할 수 있게 손 잡고 운동하러 데리고 갔었다”라고 과거를 회상했다. 이어 “운동에 재미를 붙이고 꾸준히 20년간을 해오고 자기가 하고자 하는 거에 최선을 다해서 준비하고 120%를 쏟아부은 혜영이가 너무 자랑스럽다”며 아내의 운동 열정에 아낌없는 찬사를 보냈다.

사진=정혜영 인스타그램 캡처
사진=정혜영 인스타그램 캡처


한편 정혜영은 1993년 SBS 공채 3기 탤런트로 연예계에 데뷔한 이후 드라마 ‘불새’, ‘변호사들’, ‘돌아온 일지매’ 등 다양한 작품에 출연했다.

션은 1997년 힙합 듀오 ‘지누션’의 멤버로 가요계에 데뷔해 ‘말해줘’, ‘에이요(A-Yo)’, ‘전화번호’ 등 수많은 히트곡을 발표하며 한국 힙합의 대중화를 이끌었다.

두 사람은 2004년 결혼해 슬하에 2남 2녀를 두고 있다.

강경민 기자
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