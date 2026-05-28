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30대 여배우 “기획사 대표가 성추행…사무실서 바지 내려” 폭로

입력 :2026-05-28 17:38:22
수정 :2026-05-28 17:38:22
배우 이자은. 유튜브 채널 ‘닭터신’ 캡처
배우 이자은. 유튜브 채널 ‘닭터신’ 캡처


배우 이자은(35)이 연예계 활동 중 겪은 스폰서성 제안과 성추행 피해 등을 고백했다.

이자은은 27일 공개된 유튜브 채널 ‘닭터신’에서 “연기 생활을 하면서부터 크고 작은 일이 계속 있었다”며 과거 겪었던 일을 털어놨다.

그는 코로나19 이전 한 매니지먼트 관계자를 통해 스폰서성 계약 제안을 받았다고 밝혔다.

이자은은 “계약서를 저한테 들이밀면서 ‘네가 지금 회사하고 계약이 돼있지만 내가 그 회사를 인수할 거야. 나랑 새로운 계약서를 쓰자’고 하더라”고 말했다.

이어 “조건이 월 얼마에 생활비, 자동차, 아파트였다. 정말 꿈의 계약서였다. 이런 계약을 할 수 있어서 너무 감사했다. 그런데 그분이 솔로라고 하더라”고 했다.

신정환이 “(만난 장소가) 호텔 방이었느냐”고 묻자 이자은은 “자신이 유명인이어서 밖에서 만나기 곤란하다더라. 전 그걸 다 믿었다. 스무살 차이가 넘었던 것 같다”고 답했다.

하지만 이자은은 “거의 약속이 이뤄지지 않았고 거짓말이 많았다”고 말했다.

그는 “누군가가 감시하고 있다는 암시를 계속 줬다. 24시간 감시를 받는 생활을 두달 정도 했다”며 “일본도를 들이대기도 하고 너무 무서웠다. 보통 일반적인 그런 분은 아니셨다”고 털어놨다.

배우 이자은. 유튜브 채널 ‘닭터신’ 캡처
배우 이자은. 유튜브 채널 ‘닭터신’ 캡처


이자은은 기획사 대표에게 성추행 피해를 당했던 사실도 고백했다. 그는 “‘내가 너를 키워줄 테니까 나랑 일해보자’면서 사무실에서 블라인드를 내리고 바지를 내리더라. 울면서 도망 나왔다”고 밝혔다.

이어 “‘이 세계는 도와주는 사람이 있어야 돼. 내가 너를 먼저 검증한 다음에’라면서 블라인드를 내리더라”고 덧붙였다.

이자은은 경제적 피해도 있었다고 했다. 그는 “많이 벌지도 않았지만 다 사기 당했다”고 토로했다.

한편 뮤지컬 ‘퍼스트 레이디’로 데뷔한 이자은은 스크린과 안방 극장을 오가며 다양한 작품에 출연했다. 2016년 tvN 드라마 ‘디어 마이 프렌즈’에서 고두심의 젊은 시절을 연기하며 눈도장을 찍었다. 2023년 충무로 독립영화제 독립장편 부문 여자 연기상을 수상했다.

온라인뉴스부
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