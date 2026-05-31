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도경완 “그동안 번 돈 거의 다 날렸다”…주식 대폭락 고백

입력 :2026-05-31 23:49:50
수정 :2026-05-31 23:49:50
유튜브 ‘도장TV’ 캡처
유튜브 ‘도장TV’ 캡처


방송인 도경완이 주식 투자 손실 사실을 털어놓으며 투자에 대한 솔직한 생각을 밝혔다.

30일 유튜브 채널 ‘도장TV’에는 ‘연우와 하영이는 어떻게 잘까?’라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 도경완은 자녀 연우, 하영과 저녁 시간을 보내던 중 하영이가 흔들리던 이를 직접 뽑았다는 이야기를 듣고 “병원비를 아껴줬다. 그 돈으로 주식 사야겠다”고 농담을 건넸다.

하지만 곧 “아빠 오늘 속상하다”고 말했고, 이를 들은 연우가 “주식 떨어졌냐”고 묻자 “맞다”고 답했다.

도경완은 “오늘 대폭락이다. 많이 샀는데 엄청 떨어졌다”며 “아빠가 엄마를 따라잡을 수 있는 유일한 게 주식이었다”고 아내 장윤정을 언급했다.

이에 연우는 “따라잡을 생각 말고 엄마한테 얻어낼 생각을 해라”라고 말해 웃음을 자아냈다.

이후 아이들을 재운 뒤 혼자 술을 마시며 속내를 털어놓은 도경완은 “여러분 주식하지 마세요”라며 “원래 주식을 하지 않았는데 워낙 주식 붐이 있다 보니 안 하면 소외되는 기분이 들어 시작했다”고 말했다.

이어 “지난주 금요일 대폭락장이 와서 속상했다”며 “(촬영일 기준) 월요일과 화요일을 지나며 어느 정도 회복되는 듯했지만 다음 날 외국인이 7조원 넘게 팔면서 그동안 벌었던 수익을 거의 다 반납했다”고 밝혔다.

그러면서 “나만 늦은 것 같은 불안감 때문에 시작하는 경우가 있다”며 “포모(FOMO·소외 불안 증후군) 때문에 투자하는 분들은 하지 않았으면 좋겠다. 특히 빚내서 하는 투자는 절대 하지 말라”고 당부했다.

온라인뉴스부
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