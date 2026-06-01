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“정말 팬”…‘BTS 뷔’ 심쿵하게 만든 3인조 걸그룹

입력 :2026-06-01 15:30:27
수정 :2026-06-01 15:30:27
사진=씨야 공식 유튜브 채널 캡처
사진=씨야 공식 유튜브 채널 캡처


그룹 ‘방탄소년단(BTS)’의 멤버 뷔가 가요계 레전드 걸그룹을 향해 숨김없는 ‘팬심’을 고백했다.

지난달 30일 방탄소년단의 공식 유튜브 채널 ‘방탄TV’를 통해 공개된 브이로그 영상 ‘원 러키 데이 | 뷔의 브이로그’에는 드라이브를 즐기며 일상을 공유하는 뷔의 모습이 담겼다. 이 과정에서 씨야의 완전체 컴백을 반기는 그의 리얼한 반응이 전해졌다.

공개된 영상 속에서 이동 중이던 뷔는 차량 오디오에서 씨야의 과거 히트곡인 ‘사랑의 인사’가 흘러나오자 환호했다. 전주가 흐르자마자 음악에 맞춰 텐션을 한껏 끌어올린 그는 “씨야 선배님들이 다시 뭉쳤습니다. 저는 정말 팬이거든요”라며 씨야의 복귀에 열광하는 음악 팬의 모습을 보였다.

뷔의 뜨거운 응원을 받은 씨야는 최근 데뷔 20주년을 기념하는 정규 앨범 ‘퍼스트, 어게인(First, Again)’을 들고 가요계에 복귀했다. 그동안 각자의 영역에서 활동하던 남규리, 이보람, 김연지가 수년 만에 완전체로 뭉친 만큼 가요계 안팎의 관심이 쏟아지고 있다.

사진=유튜브 ‘방탄TV’ 캡처
사진=유튜브 ‘방탄TV’ 캡처


사진=유튜브 ‘방탄TV’ 캡처
사진=유튜브 ‘방탄TV’ 캡처


씨야는 이번 신보를 통해 기존의 색깔을 과감히 탈피하는 음악적 시도를 감행했다. 파격적인 일렉트로닉 댄스 장르로 변신을 시도한 타이틀곡 ‘스테이(Stay)’와 그들 특유의 애절한 감성이 돋보이는 선공개곡 ‘그럼에도, 우린’은 발매와 동시에 국내 주요 음원 차트 상위권을 휩쓸며 변함없는 ‘음원 퀸’의 위엄을 과시했다.

여기에 유명 댄서 아이키가 특별 출연해 화제를 모은 ‘스테이’와 멤버들의 비글미 넘치는 일상을 담아낸 수록곡 ‘봄처럼 그댄’의 영상까지 주목받으며 씨야의 파워를 증명했다.

세간의 기대 속에 완전체로 컴백한 씨야는 본격적인 방송 및 라디오 활동 등을 동시다발적으로 공략 중이다. JTBC ‘뉴스룸’에 완전체로 출연해 묵직한 반향을 일으킨 데 이어 SBS ‘미운 우리 새끼’, MBC ‘라디오스타’, KBS2 ‘더 시즌즈-성시경의 고막남친’, ‘불후의 명곡’ 등 인기 예능에 연이어 출격해 라이브 실력과 예능감을 뽐냈다.

또 SBS 파워FM ‘두시탈출 컬투쇼’, ‘배성재의 텐’, MBC FM4U ‘김신영의 정오의 희망곡’ 등 청취율이 높은 인기 라디오 프로그램들을 모두 섭렵하며 쉴 틈 없는 행보를 이어가고 있다.

씨야.<br>튜스1
씨야.
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한편 2006년 데뷔한 씨야는 ‘여인의 향기’, ‘미친 사랑의 노래’, ‘깊은 밤을 날아서’ 등의 히트곡으로 사랑 받았다. 하지만 2011년 ‘굿바이’ 앨범 활동을 마지막으로 해체했다. 이들은 지난 3월 15년 만에 신곡을 발표하며 완전체로 컴백했다.

강경민 기자
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