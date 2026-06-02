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홍현희, 처음 본 시민에 70만원 헤드폰·순금까지 선물…이유 있었다

입력 :2026-06-02 14:54:14
수정 :2026-06-02 14:54:14
유튜브 채널 ‘홍현희 제이쓴의 홍쓴TV’ 캡처
유튜브 채널 ‘홍현희 제이쓴의 홍쓴TV’ 캡처


코미디언 홍현희가 자신의 생일을 맞아 팬들과 함께 식사했다.

지난 1일 홍현희의 유튜브 채널에는 ‘게릴라 생일파티 초대했는데 몇 명이나 오려나’라는 제목의 영상이 올라왔다.

홍현희는 이날 남편 제이쓴과 함께 공원을 방문해 시민들을 자신의 생일파티에 초대했다.

이후 총 16명의 시민이 그의 생일파티에 참석해 생일 축하 노래를 불러줬고, 홍현희는 이에 감동해 울컥하는 모습을 보였다.

유튜브 채널 ‘홍현희 제이쓴의 홍쓴TV’ 캡처
유튜브 채널 ‘홍현희 제이쓴의 홍쓴TV’ 캡처


홍현희는 “여러분들이 노래를 불러주는데 너무 꽉 찬 마음이 들어서 눈물이 났다”고 말했다.

그러면서 “먼 길을 와 주셔서 너무 감사하다”며 70만원 상당의 헤드폰, 폴라로이드 사진기, 순금 1그램 등을 선물했다.

유튜브 채널 ‘홍현희 제이쓴의 홍쓴TV’ 캡처
유튜브 채널 ‘홍현희 제이쓴의 홍쓴TV’ 캡처


유튜브 채널 ‘홍현희 제이쓴의 홍쓴TV’ 캡처
유튜브 채널 ‘홍현희 제이쓴의 홍쓴TV’ 캡처


홍현희는 “저는 누군가를 챙겨줄 때 마음이 좋다”며 “그게 바로 나의 생일 선물인 것 같다”고 전했다.

온라인뉴스부
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