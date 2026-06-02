소유, ‘삼전·하이닉스’ 주식 팔아 산 집 공개…“부러울만하네”

사진=유튜브 ‘소유기’ 캡처

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[ 내안의 AI 본성 분석 : UNMASK ] "기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다." 기사 반응 MBTI 확인 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 소유가 새 집 구매 자금으로 활용한 것은? 주식 투자 수익금 음악 활동 수익

가수 소유가 최근 이사한 새로운 보금자리를 공개했다.이번 주택 마련 자금이 과거 그가 투자했던 국내 주요 우량주 주식의 수익금에서 비롯됐다는 사실이 알려지며 화제가 되기도 했다.지난 1일 소유의 공식 유튜브 채널 ‘소유기’에는 ‘우당탕탕 소유의 이삿날.. 이사, 두 번 다시는 안 하고 싶어..’라는 제목의 영상이 게재됐다.소유는 앞서 여러 인터뷰와 방송을 통해 자신의 투자 성공 비결을 언급한 바 있다. 그는 약 10년 전부터 국내 반도체 대장주인 삼성전자와 SK하이닉스에 1억 원을 투자해 장기 보유해 온 것으로 알려졌다. 소유는 “10년 전 투자했던 하이닉스와 삼성전자 주식으로 얻은 수익금을 바탕으로 집을 매입했다”고 구체적인 자금 출처를 밝히며 장기 가치 투자에 집중해 집을 구매한 사실을 전했다.이날 공개된 영상은 소유가 지난 6년 동안 정들었던 월세집을 떠나 새로운 거처로 이동하는 당일의 과정을 담았다.이사 당일 카메라를 켠 소유는 다소 들뜬 표정으로 “살짝 보여드릴까요? 정말 예쁘게 나왔다”며 새 집의 내부 인테리어를 소개했다. 이어 그는 “룸투어 영상도 기대해도 좋다. 특히 신경 써서 꾸민 공간들이 있다”고 덧붙였다.새집으로 이동하기 전 소유는 낡거나 이사할 공간의 인테리어 톤에 맞지 않는 물건들을 과감하게 정리하는 시간을 가졌다. 그러면서도 “냄비 같은 생활용품도 버릴까 고민했지만 일단 가져가기로 했다”며 “이사하면서 지출이 많아져서 사용할 수 있는 건 조금 더 쓰고 천천히 정리하려고 한다”고 설명했다.현장에서 짐을 정리하던 중 제작진이 “짐을 모두 빼니 시원섭섭하지 않느냐”고 묻자 소유는 “새 집 공사가 어느 정도 진행된 모습을 보고 와서 그런지 미련이 남지 않았다”며 이사하는 집에 대한 기대감을 드러냈다. 이어 “오히려 오래 살았던 집이 생각보다 많이 노후됐다는 걸 느껴서 후련하게 나올 수 있었다”고 답했다.새로운 자택에 도착한 후 가구 배치가 시작되자 집의 대략적인 구조가 드러났다. 새 집은 화이트 톤을 기본 바탕으로 채택해 모던한 인테리어로 꾸며졌다.이사가 어느 정도 마무리된 후 그는 방에서 다시 카메라를 켰다. 화이트 톤의 거실과 대조되는 강렬한 붉은색 벽지가 시선을 사로잡았다. 다소 초췌해진 모습의 그는 “너무 힘들어서 쌍꺼풀이 더 진해진 것 같다”며 가벼운 농담을 던진 뒤, “보일러 설치가 아직 안 끝나서 근처 찜질방에 가서 씻어야 할 것 같다”고 전했다.그는 “아직 이사가 완전히 끝난 건 아니지만 룸투어 영상에서는 가구까지 모두 들어와 훨씬 완성된 모습을 보여드릴 수 있을 것”이라며 “정말 공을 많이 들인 공간들이 있다. 제작진도 보고 감탄했다”고 전해 조만간 있을 ‘랜선 집들이’ 콘텐츠에 대한 기대감을 높였다.강경민 기자