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‘미스트롯4’ 윤윤서, 13살에 “성장판 닫는 수술”…무슨 사연?

입력 :2026-06-03 09:46:07
수정 :2026-06-03 09:46:07
사진=TV조선 ‘미스트롯4 트롯여왕 연대기’ 캡처
사진=TV조선 ‘미스트롯4 트롯여왕 연대기’ 캡처


‘미스트롯4’에 출연한 윤윤서가 최근 다리 수술을 했다고 밝혔다.

지난 2일 방송된 TV조선 예능 프로그램 ‘미스트롯4 트롯여왕 연대기’에서는 유소년부 참가자로 맹활약한 윤윤서의 숨겨진 비하인드 스토리와 무대 뒷이야기가 다뤄졌다.

2013년생으로 13세인 윤윤서는 ‘미스트롯4’ 예심 당시 유소년부로 출전해 강렬한 인상을 남겼다.

그는 이날 과거 겪었던 큰 교통사고의 후유증으로 인해 양쪽 다리 길이가 달라졌다는 사실을 고백해 이목을 끌었다. 어린 나이에 감당하기 벅찼을 고통스러운 재활 과정을 묵묵히 버텨낸 그는 오직 자신을 위해 헌신해 온 어머니를 위해 무대에 섰다. 윤윤서가 진심을 담아 열창한 ‘어머니의 계절’은 마스터들의 심금을 울렸고, 올하트라는 최고의 성적을 이끌어냈다.

사진=TV조선 ‘미스트롯4 트롯여왕 연대기’ 캡처
사진=TV조선 ‘미스트롯4 트롯여왕 연대기’ 캡처


사진=TV조선 ‘미스트롯4 트롯여왕 연대기’ 캡처
사진=TV조선 ‘미스트롯4 트롯여왕 연대기’ 캡처


방송에서 당시를 회상한 윤윤서는 부상 후유증 외에도 당일 컨디션 난조가 겹쳤던 상황을 털어놓았다. 그는 “장염 때문에 아프기도 했고 밤도 새운 상태라 떨리기도 했다”며 “온갖 생각이 다 들어서 정신없이 노래를 한 것 같지만 저보다 잘하시는 분들이 나와서 올하트 예상을 못했는데 주셔서 너무 감사드린다”고 소감을 전했다.

그는 ‘미스트롯4’ 최종 순위 6위라는 높은 순위를 기록하며 유소년부의 자존심을 지켰고, 차세대 트로트 신동으로서의 입지를 확고히 굳혔다.

윤윤서는 경연이 끝난 후 진행된 최근 근황과 수술 소식도 전했다. 다리 길이의 불균형을 바로잡기 위해 수술을 진행한 것이다.

사진= TV조선 ‘미스트롯4 트롯여왕 연대기’ 캡처
사진= TV조선 ‘미스트롯4 트롯여왕 연대기’ 캡처


그는 “두 달 전에 다리 수술을 했다. 성장판을 닫는 수술을 했다”고 밝혔다. 이어 “지금 열심히 회복 중이라서 춤도 추고 달리기도 잘할 수 있다”며 건강을 회복하고 있는 근황을 전했다.

이날 방송은 시청자들의 눈시울을 붉혔던 윤윤서의 주요 경연 활약상과 함께 그가 직접 전하는 무대 뒤편의 이야기가 담겼다.

윤윤서가 출연한 TV조선 ‘미스트롯4 트롯여왕 연대기’는 매주 화요일 오후 10시에 방송 중이다.

강경민 기자
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