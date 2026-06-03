[포토] 권은비, 청량한 일상 속 ‘독보적 직각 어깨’

홍현희, 처음 본 시민에 70만원 헤드폰·순금까지 선물…이유 있었다

코미디언 홍현희가 자신의 생일을 맞아 팬들과 함께 식사했다. 지난 1일 홍현희의 유튜브 채널에는 ‘게릴라 생일파티 초대했는데 몇 명이나 오려나’라는 제목의 영상이 올라왔다. 홍현희는 이날 남편 제이쓴과 함께 공원을 방문해 시민들을 자신의 생일파티에 초대했다. 이후 총 16명의 시민이 그의 생일파티에 참석해 생일 축하 노래를 불러줬고, 홍현희는 이에 감동해 울컥하는 모습을 보였다. 홍현희는 “여러분들이 노래를 불러주는데 너무 꽉 찬 마음이 들어서 눈물이 났다”고 말했다. 그러면서 “먼 길을 와 주셔서 너무 감사하다”며 70만원 상…