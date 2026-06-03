기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

노홍철, 법륜스님에 투자 상담 “주식 손실 어떻게 해야하나”…답변은?

입력 :2026-06-03 14:57:59
수정 :2026-06-03 14:57:59
사진=SBS ‘법륜로드 : 스님과 손님’ 캡처
사진=SBS ‘법륜로드 : 스님과 손님’ 캡처


방송인 노홍철이 주식과 가상자산 투자로 적지 않은 손실을 봤다고 고백하며 법륜 스님에게 조언을 구했다.

지난 2일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘법륜로드 : 스님과 손님’에서는 노홍철을 비롯해 이상윤, 이주빈, 이기택이 출연해 법륜 스님과 함께 부처의 고행길을 따라 걸으며 자아를 돌아보는 특별한 수행 여정에 동참했다.

이날 고행길 여정 중 진행된 대화 시간에서 노홍철은 법륜 스님을 마주하고 그동안 마음속에 담아뒀던 투자 관련 고민을 꺼내놨다.

그는 “주식 투자와 코인 투자를 했는데 적지 않은 금액을 넣었다”며 “그런데 많이 떨어졌다. 재산의 큰 부분을 잃었다”고 말하며 씁쓸한 심경을 감추지 못했다.

사진=SBS ‘법륜로드 : 스님과 손님’ 캡처
사진=SBS ‘법륜로드 : 스님과 손님’ 캡처


투자 실패를 공개한 노홍철은 법륜 스님을 향해 “스님이라면 이 정도 손실이 났을 때 어떻게 하시겠느냐”며 직접적인 질문을 던졌다.

이에 당황한 법륜 스님은 “그건 본인이 더 잘 아는 것 아니냐”며 투자에 따른 책임은 본인 스스로에게 있음을 짚어냈다.

상담이 끝난 뒤 스님은 “홍철 씨는 특별한 고민이 없는 것 같다. 이야기하는 것마다 결국 자기 자랑 아니냐”는 농담을 던져 웃음을 안겼다.

그러면서도 “자유분방해 보이지만 제멋대로 사는 사람은 아니다. 나름의 질서와 원칙을 가지고 살아간다”며 “앞으로도 잘 살아갈 것 같다”고 따뜻한 위로와 응원을 전했다.

사진=SBS ‘법륜로드 : 스님과 손님’ 캡처
사진=SBS ‘법륜로드 : 스님과 손님’ 캡처


한편 노홍철은 최근 주식과 코인 시장에서의 손실 실적과는 별개로 부동산 자산 운용 면에서는 여전한 수완을 발휘하고 있는 것으로 확인됐다. 그는 최근 서울 강남구 신사동 소재의 한 빌딩을 약 152억 원에 매입한 사실이 알려지며 화제를 모은 바 있다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
노홍철이 손실을 본 투자 종목은 무엇인가?
인기기사
‘마릴린 먼로 탄생 100주년’ 축하하는 스타들
‘박성광♥’ 이솔이, ‘군살 제로’ 비키니 자태
뉴욕 수놓은 별들의 축제 ‘고담 텔레비전 어워즈’
‘하이닉스 투자 대박’ 전원주 “억울해…왜 이렇게 살았나” 심경 토로

‘하이닉스 투자 대박’ 전원주 “억울해…왜 이렇게 살았나” 심경 토로
“사람 잘못 뽑으면 작살” 박명수, ‘정치색 논란’에 입장 밝혔다

“사람 잘못 뽑으면 작살” 박명수, ‘정치색 논란’에 입장 밝혔다
“이게 23만원?”…‘고가 논란’ 구혜선, 이번엔 1만원대 파우치 출시

“이게 23만원?”…‘고가 논란’ 구혜선, 이번엔 1만원대 파우치 출시
女화장실에 가발 쓰고 가슴 보형물 한 ‘여장남자’… 도촬하려 6시간 들락날락

女화장실에 가발 쓰고 가슴 보형물 한 ‘여장남자’… 도촬하려 6시간 들락날락
‘연봉 4억 대신 월 300만원’ 시골보건소 간 병원장…옥탑방 사는 근황

‘연봉 4억 대신 월 300만원’ 시골보건소 간 병원장…옥탑방 사는 근황
‘구더기 속 아내 방치’ 징역 30년…남편 ‘무표정’ 태도에 유족 달려들기도

‘구더기 속 아내 방치’ 징역 30년…남편 ‘무표정’ 태도에 유족 달려들기도
“눈 위에 똥·오줌 그대로” 산악인의 꿈인데…쓰레기장 된 ‘에베레스트’

“눈 위에 똥·오줌 그대로” 산악인의 꿈인데…쓰레기장 된 ‘에베레스트’
‘수익금 미션 수행’…국토 종주하던 BJ 생방송 중 화물차가 덮쳤다

‘수익금 미션 수행’…국토 종주하던 BJ 생방송 중 화물차가 덮쳤다
더러우니까 흉몽? 반전…“‘이 꿈’ 꾸고 복권 1등 당첨됐습니다”

더러우니까 흉몽? 반전…“‘이 꿈’ 꾸고 복권 1등 당첨됐습니다”
인기 클릭
Weekly Best

  1. 30년 전 길거리 인터뷰한 여고생…알고 보니 ‘이효리’였다

    30년 전 길거리 인터뷰한 여고생…알고 보니 ‘이효리’였다

  2. ‘식객’ 허영만, 걸그룹 멤버들과 식사 중 분노 “버릇 없다”

    ‘식객’ 허영만, 걸그룹 멤버들과 식사 중 분노 “버릇 없다”

  3. “안정환, 녹화 중 출연자에 욕설” 유명 가수 폭로 나왔다

    “안정환, 녹화 중 출연자에 욕설” 유명 가수 폭로 나왔다

  4. 모델 정소미, 지병으로 별세… “패션계 ‘철의 여인’” 추모 잇따라

    모델 정소미, 지병으로 별세… “패션계 ‘철의 여인’” 추모 잇따라

  5. 유병재, 수술 후 50㎏대 됐다… 몰라보게 수척해진 안타까운 근황

    유병재, 수술 후 50㎏대 됐다… 몰라보게 수척해진 안타까운 근황
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘마릴린 먼로 탄생 100주년’ 축하하는 스타들

‘마릴린 먼로 탄생 100주년’ 축하하는 스타들

20세기 대중문화의 가장 위대한 아이콘, 마릴린 먼로의 탄생 100주년을 축하하기 위해 할리우드의 별들이 한자리에 모였다.1일(현지시간
뉴욕 수놓은 별들의 축제 ‘고담 텔레비전 어워즈’

뉴욕 수놓은 별들의 축제 ‘고담 텔레비전 어워즈’

1일(현지시간) 미국 뉴욕의 치프리아니 월스트리트에서 열린 ‘제3회 고담 텔레비전 어워즈’에는 글로벌 콘텐츠 시장을 이끄는 영화배우,