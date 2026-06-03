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BTS 진, 월트투어 중 귀국해 ‘소중한 한 표 행사’ 포착

입력 :2026-06-03 17:25:22
수정 :2026-06-03 17:25:22
방탄소년단(BTS) 진이 제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거일인 3일 서울 용산구 중부기술교육원에 마련된 한남동 제3투표소로 찾아 소중한 한 표를 행사했다.<br>뉴스1
방탄소년단(BTS) 진이 제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거일인 3일 서울 용산구 중부기술교육원에 마련된 한남동 제3투표소로 찾아 소중한 한 표를 행사했다.
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그룹 ‘방탄소년단(BTS)’의 멤버 진이 바쁜 콘서트 일정 중에도 대한민국 국민으로서 소중한 권리를 행사했다.

진은 제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거일인 3일 오전 서울 용산구 중부기술교육원에 마련된 한남동 제3투표소를 방문해 투표에 참여했다.

이날 그는 회색 트레이닝복에 모자를 깊게 눌러쓴 편안한 차림으로 투표소를 방문했다. 일상적인 복장이었음에도 뚜렷한 이목구비와 독보적인 비율은 현장에 있던 이들의 시선을 사로잡기에 충분했다.

방탄소년단(BTS) 진이 제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거일인 3일 서울 용산구 중부기술교육원에 마련된 한남동 제3투표소로 찾아 소중한 한 표를 행사했다.<br>뉴스1
방탄소년단(BTS) 진이 제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거일인 3일 서울 용산구 중부기술교육원에 마련된 한남동 제3투표소로 찾아 소중한 한 표를 행사했다.
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투표소에 도착한 진은 차분하게 대기한 뒤 안내에 따라 신분 확인 절차를 밟았다. 이어 기표소로 이동해 투표를 마친 후 선거 관계자들에게 가볍게 목인사를 건네고 조용히 현장을 떠났다.

그는 전 세계 34개 도시를 순회하는 방탄소년단의 대형 월드투어 ‘아리랑’의 라스베이거스 공연을 끝낸 후 귀국길에 오른 것으로 확인됐다. 라스베이거스 공연은 지난달 28일(현지시간) 성황리에 마무리됐다. 진은 장거리 비행과 고된 무대 일정으로 인한 피로에도 투표 의무를 다했다.

방탄소년단(BTS) 진이 제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거일인 3일 서울 용산구 중부기술교육원에 마련된 한남동 제3투표소로 찾아 소중한 한 표를 행사했다.<br>뉴스1
방탄소년단(BTS) 진이 제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거일인 3일 서울 용산구 중부기술교육원에 마련된 한남동 제3투표소로 찾아 소중한 한 표를 행사했다.
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방탄소년단(BTS) 진이 제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거일인 3일 서울 용산구 중부기술교육원에 마련된 한남동 제3투표소로 찾아 소중한 한 표를 행사했다.<br>뉴스1
방탄소년단(BTS) 진이 제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거일인 3일 서울 용산구 중부기술교육원에 마련된 한남동 제3투표소로 찾아 소중한 한 표를 행사했다.
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한편 진이 속한 그룹 ‘방탄소년단’은 오는 12일 부산 공연을 시작으로 월드투어 ‘아리랑(ARIRANG)’을 이어간다.

강경민 기자
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